Jovan Markovic, out de la naționala U21! Pe cine a adus Florin Bratu în locul atacantului oltean 

Cu toate că l-a convocat pentru tripla cu Islanda, 2-0, Liechtenstein, 2-0, și Macedonia de Nord, 0-0, Mirel Rădoi a ales să nu mai mizeze pe Jovan Markovic (20 ani) în meciurile cruciale cu Islanda și Liechtenstein, de joi și duminică, în direct la PRO TV și pe Voyo și LIVE VIDEO pe www.sport.ro.

Atacantul Universității Craiova a fost convocat de Florin Bratu pentru duelul cu Italia U21, de pe 16 noiembrie, de la 18:30. Însă, luni, FRF a emis un comunicat în care a precizat că din cauza unei probleme personale, Markovic a părăsit cantonamentul naționalei mici, acesta fiind înlocuit cu Louis Munteanu (19 ani).

„Modificare în lotul tricolorilor pentru meciul cu Italia. Louis Munteanu, convocat inițial la reprezentativa Under 20 sub comanda lui Bogdan Lobonț, se va prezenta în această după amiază la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, în cantonamentul tricolorilor U21. Munteanu îl va înlocui în lot pe Jovan Markovic. Atacantul de la CS Universitatea Craiova s-a prezentat la Buftea, însă din cauza unor probleme personale se va întoarce la echipa de club. Staff-ul lotului Under 21 și colegii săi sunt alături de Jovan în aceste momente dificile și îl așteaptă înapoi la lot la acțiunile viitoare!”, este comunicatul oficial emis de FRF.

Lotul României U21

PORTARI: Mihai Popa (FC Voluntari), Ștefan Târnovanu (FCSB), Szilárd Gyenge (FC Csikszereda Miercurea Ciuc).

FUNDAȘI: Alexandru Georgescu (Farul Constanța), Alexandru Țîrlea (Deportivo Alaves B/Spania), Radu Drăgușin (Sampdoria/Italia), Bogdan Racovițan (FC Botoșani), Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova), Ricardo Farcaș (Siena/Italia), Valentin Țicu (ACS Petrolul 52), Andres Dumitrescu (Sepsi OSK);

MIJLOCAȘI: Marian Șerban (Chindia Târgoviște), Damian Isac (UTA), Marius Corbu (Academia Pușkaș/Ungaria), Victor Dican (Universitatea Cluj), Dragoș Albu (U Craiova 1948 SA), Alexandru Cîmpanu (CS Universitatea Craiova), David Miculescu (UTA Arad), Alexandru Ișfan (FC Argeș), Alexi Pitu (Farul Constanța), Octavian Popescu (FCSB);

ATACANȚI: Ianis Stoica (FCSB), Louis Munteanu (Fiorentina).