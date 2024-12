Edward Iordănescu (46 de ani) e privit și acum de mulți oameni drept cel mai neinspirat personaj din fotbalul nostru în 2024. Probabil, dacă s-ar acorda un „premiu“ la acest capitol, fostul selecționer l-ar câștiga din cauza modului în care a renunțat la postul său, după Campionatul European din Germania.

Chiar Adrian Porumboiu l-a „urecheat“, recent, pe Edward Iordănescu, după cum sport.ro a scris aici, condamnând refuzul său de a continua la prima reprezentativă. Poate surprinzător însă, însuși Iordănescu n-are niciun regret, nici măcar acum, la 6 luni după ce a refuzat prelungirea contractului cu FRF și a stat, pur și simplu, acasă.

Chiar dacă în această perioadă naționala a mers din victorie în victorie în Liga Națiunilor și a picat și într-o grupă accesibilă în preliminariile Mondialului din 2026, fostul selecționer e împăcat cu decizia luată în vară. Motivele le-a expus acum, pe larg, în dialog cu gsp.ro. Aici, Edward Iordănescu a ținut să-și ceară iertare față de foștii săi elevi, pe motiv că n-a acceptat rămânerea la națională, în ciuda insistențelor lor.

„Nu pot să spun că a fost un singur lucru care m-a determinat să iau această decizie. A fost o decizie luată în timp. Au fost şi supărări, au fost şi frustrări acumulate. Au fost momente grele pentru mine şi pentru familie. Cele mai multe au fost personale şi nu profesionale. Şi am pus pe primul loc, pentru prima oară de când activez - cred că se fac curând 15 ani -, am pus familia mea. Au fost momente grele. Vreau ca lumea să înţeleagă! N-am nici cel mai mic regret! Am considerat că ce am decis am făcut bine şi a fost decizia corectă“, a declarat fostul selecționer.

Răspuns sincer la o întrebare dificilă

Edward Iordănescu a dezvăluit că a fost atât de hotărât să plece de la națională, încât și-a și închis telefonul, astfel încât să nu fie influențat de foștii săi elevi.

„Singurii care ar fi avut o şansă mică să mă întoarcă din decizie au fost băieţii şi au făcut eforturi în sensul ăsta şi ştiu. Telefoane, mesaje, le cer iertare lor pentru că poate s-au simţit oarecum abandonaţi. Îmi cer iertare pentru că am închis telefonul tocmai ca să nu ajungă la mine, să nu mă sensibilizeze şi să rezist să nu mă întoarcă din drum. Sunt băieţii cu care am muncit, îmi sunt extrem de dragi, îmi pare rău şi de cei care nu au putut să fie cu noi la Euro şi au contribuit. Le cer iertare! Le cer iertare! Dar să dea Dumnezeu să fie sănătoşi şi să aibă posibilitatea să fie la un Mondial! Au fost ceva probleme în familie, probleme cu sănătatea, despre care nu vreau să vorbesc. Sunt lucruri personale, intime, şi nici nu sunt lucruri care să-mi creeze o dispoziţie foarte bună. Şi mă bucur că le-am depăşit în linii mari şi că familia mea, părinţii mei sunt bine, toţi cei din familie mea sunt bine, asta e cel mai important lucru. Dar au fost două momente dificile pentru noi. Vă aduceţi aminte şi în perioada Euro, cu sora tatălui meu care a decedat. A fost un eveniment pentru care nu am fost pregătiţi!“, a continuat fostul selecționer.

Întrebat dacă n-are regrete, când vede că naționala formată de el merge, în continuare, excelent, dar cu un alt antrenor, Iordănescu jr a oferit un răspuns sincer.

„N-am convingerea că, dacă aş fi continuat, cel puţin în lunile imediat următoare, aş fi putut să am energia, concentrarea, puterea de muncă şi capacitatea să mai ofer echipe naţionale ce am oferit în cei doi ani şi jumătate“, a încheiat Edward Iordănescu.