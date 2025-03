Printre altele, cel mai galonat antrenor român nu a ratat ocazia de a-l înțepa pe Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, care a decis să plece imediat după EURO 2024.



Mircea Lucescu spune că Edi Iordănescu trebuia să continue pe banca echipei naționale și să-și ducă la bun sfârșit ”ciclul de cinci ani”.



Anghel Iordănescu i-a dat replica lui Mircea Lucescu



Anghel Iordănescu, tatăl lui Edi Iordănescu, crede că actualul selecționer al României ar trebui să fie concentrat doar pe prezentul și viitorul ”tricolorilor”.



"Zâmbesc și râd. Selecționerul ar trebui să gândească la prezent, la viitor. Trebuie să uite trecutul. Fostul selecționer a lăsat o echipă competitivă, funcțională. Am fost la EURO. În preliminariile pentru EURO am fost într-o grupă unde am primit puține goluri. El a clădit această generație.



Orice antrenor, când preia o echipă, vrea să urce. Eu sper să reușească. Un lucru extrem de important este acela că un selecționer are dreptate doar când rezultatele confirmă.



Din punctul meu de vedere, ar face bine să se concentreze pe trecut și pe viitor. Au trecut 8 luni de la fostul selecționer, hai să-l lăsăm liniștit”, a spus Anghel Iordănescu, potrivit DigiSport.



Edward Iordănescu (46 de ani) a fost selecționerul României între 2022 și 2024, timp în care a reușit calificarea la Campionatul European găzduit de Germania și a încheiat pe primul loc în grupa din preliminarii, în fața Elveției!



De asemenea, la turneul final, ”tricolorii” au reușit să se califice tot de pe primul loc în fazele eliminatorii, acolo unde au fost eliminați de Olanda (0-3).



Mircea Lucescu: ”De ce nu a continuat cu acea pregătire?”



Mircea Lucescu este de părere că, atât Edi Iordănescu, cât și alți antrenori nu au crezut că naționala se poate califica la turneul final din 2026.



"Nu mă angajam, dacă nu simțeam că pot să fac asta. Nimeni nu voia să ia echipa asta. De ce nimeni nu voia să ia echipa asta?



De ce antrenorul (n.r. - Edi Iordănescu) nu a continuat cu acea pregătire? Trebuia să continue cu un ciclu de cinci ani. Care a fost motivul pentru așa ceva? Înseamnă că nu se credea în această echipă”, a spus Lucescu, pentru sursa citată.