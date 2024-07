"Am văzut unele lucruri!" Antrenorul lui Maccabi a analizat jocul FCSB-lui și i-a identificat punctele slabe

La conferința de presă dinaintea meciului cu FCSB, antrenorul echipei din Israel a susținut că a descoperit câteva puncte slabe în jocul campioanei României, fără a dezvălui însă care sunt acestea.

Zarko Lazetic a mai remarcat faptul că FCSB are în componență jucători de valoare și că este o echipă bine organizată.

"Am văzut meciurile adversarei, chiar şi cele din pregătire, este o echipă organizată, cu calitate la nivel individual. FCSB are jucători periculoşi. Sigur că am văzut unele lucruri, dar nu le putem spune acum, pentru că vrem să le folosim în avantajul nostru mâine.

FCSB a jucat foarte bine cu Virtus, în campionat a avut fluctuaţii. Dar sunt sigur că s-au pregătit pentru meciul cu noi şi cred că obiectivul din acest moment este Liga Campionilor şi mai puţin competiţia internă", a spus Lazetic la conferința de presă.

FCSB a început sezonul cu victoria clară din Supercupa României, 3-0 împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, iar în turul 1 preliminar al UCL s-a distrat cu Virtus, 7-1 și 4-0. În Liga 1, campioana a înregistrat două remize până acum, 1-1 împotriva lui U Cluj și 2-2 contra celor de la Unirea Slobozia.

Programul lui FCSB la finalul lunii iulie

Marți, 23 iulie, ora 20:30: FCSB - Maccabi Tel Aviv (LIVE pe PRO TV și VOYO);

Vineri, 26 iulie, ora 22:00: FCSB - Oțelul Galați;

Miercuri, 31 iulie, ora 21:00: Maccabi Tel Aviv - FCSB.

