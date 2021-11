Oprița, ironic după înfrângerea cu Poli: „Fără drept de promovare e bine, e liniște!” Antrenorul, deranjat de atitudinea jucătorilor

În etapa a 15-a din Liga 2, CSA Steaua s-a deplasat pe terenul Politehnicii Timișoara, 1-2. Chiar dacă au deschis scorul în minutul 29, prin Enceanu, „militarii” au pierdut partida în ultimel minute de joc. Ursu și Mera au profitat de ezitările din apărarea CSA-ului și au punctat cu două lovituri de cap în minutele 82 și 86.

Iar la finalul partidei, Daniel Oprița le-a reproșat elevilor săi lipsa de atitudine și a fost deranjat de modul cum au gestionat ultimele minute ale meciului.

„Am fost fără personalitate, am avut frică de rezultat. Sau poate sunt mulțumiți jucătorii cu ce se întâmplă la Steaua. Fără drept de promovare e bine, e liniște, dar pentru mine nu e. Le-am spus că vom avea o vacanță liniștită dacă învingem azi și cu Buzău. Nu am vrut astăzi sau nu am putut, vom vedea ce o să se întâmple. Le-am spus, mai ales în minutul 80, când nu trebuie să mai riști nimic, să joci minge lungă, am luat gol din greșeala noastră.

Nu știu de ce a vrut să pasese scurt Ilie. Călințaru a dormit la acest gol. Pot să-mi reproșez schimbările, n-au venit cu nimic în plus și nu înțeleg de ce. Practic am pierdut jocul atunci când am făcut schimbările. Le-am spus să evităm fazele fixe, acolo sunt periculoși. Era un meci de câștigat! Tragem linie după ultima etapă”, a declarat Daniel Oprița la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, CSA Steaua ocupă locul 6 în Liga 2, cu 25 de puncte după 15 etape, în timp ce Politehnica Timișoara se află pe poziția a 15-a, cu 17 puncte.