Atacantul care ultima dată a evoluat pentru Viitorul Dăești, în Liga 3, a semnat cu gruparea care a retrogradat la finalul sezonului trecut în a doua ligă a României, iar acum se luptă pentru promovare. Mihai Costea s-a pregătit alături de noua echipă și este pregătit de provocarea venită odată cu contractul semnat.

Într-un interviu acordat pentru www.sport.ro și PRO TV, jucătorul s-a arătat încântat de noua aventură, punctând că își dorește să o ajute pe CS Mioveni să își atingă obiectivele.

Mihai Costea: „Nu, nu sunt titular garantat! Numele nu îți garantează postul de titular!”

Mihai Costea este sigur că CS Mioveni poate face o figură frumoasă în drumul spre revenirea în prima ligă a României și e conștient că trebuie să se lupte pentru postul de titular.

„A început de o lună și ceva o nouă aventură, îmi doresc să îi ajut cât pot eu de mult, prin experiența mea și prin tot, să își îndeplinească obiectivele. M-au contactat și am fost deschis să vin, îmi era dor să mai joc la un nivel ridicat, în ultima perioadă am jucat la ligi inferioare și nu mai aveam de gând să joc. Am prins din nou încredere și dorința de a juca la un nivel mai mare.

Încerc să joc cât pot pentru că apoi o să îmi lipsească fotbalul și o să îmi fie dor. Am avut o perioadă înainte în care nu am activat, apoi am mers la Liga 4, Liga 3 și acum în Liga 2. S-au schimbat foarte mulți jucători, au venit mulți copii aici, am format un grup puternic și cred că oricărei echipe îi va fi greu.

Nu, nu sunt titular garantat. Îți garantează cineva postul? Numele... nu mai am nici 20 de ani, am 35, știu unde am venit. Meciul trecut nu am intrat, o să intru, ușor-ușor când va fi nevoie de mine”, a declarat Mihai Costea pentru www.sport.ro și PRO TV.

Mihai Costea a fost prezentat la CS Mioveni alături de alte 10 transferuri realizate de argeșeni în această vară. Printre numele noi se numără jucători consacrați, precum Marius Tomozei sau Claudiu Herea, dar și tânărul Marco Dică (18 ani), care evoluează pe postul de fundaș dreapta și este fiul antrenorului Nicolae Dică.

Pentru Mihai Costea va fi prima experiență în Liga 2. La nivelul primei ligi a evoluat pentru U Craiova, FCSB, FC Voluntari și Chindia, în timp ce în eșaloanele inferioare a fost legitimat la cluburi precum Progresul, ARO Câmpulung sau Viitorul Dăești.