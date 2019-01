Ziua si EXECUTIILE la Dinamo! 3 dintr-o lovitura! La cine mai renunta Rednic

Ziua si EXECUTIILE la Dinamo! 3 dintr-o lovitura! La cine mai renunta Dinamo.

Mircea Rednic mai pregateste un val de plecari inainte ca Dinamo sa reia pregatirile.

Dupa ce l-a lasat pe Mihai Popescu sa plece la St. Mirrren, in Scotia, Dinamo e aproape sa se desparta de inca doi jucatori. Laurentiu Corbu a fost anuntat ca nu va fi luat in cantonamentul din Turcia, anunta Gazeta Sporturilor. Pe langa el, si Moldoveanu e si el la un pas de plecare. Dinamo se afla in discutii avansate cu Petrolul pentru un imprumut al atacantului pana in vara. Aceeasi strategie e dorita de Rednic si in privinta lui Corbu, care ar putea sa se intoarca la finalul sezonului in Stefan cel Mare.

Katsikas, Gomelt, Hanca si Axente sunt urmatoarele 4 nume pe lista de victime pregatita pentru ianuarie.