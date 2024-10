Moldovenii au primit vizita giuleștenilor duminică seară, în etapa #12 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, FC Botoșani a obținut toate cele trei puncte.



Valeriu Iftime a reacționat imediat după FC Botoșani - Rapid: ”Băiatul meu de suflet!”



Valeriu Iftime a vorbit imediat după meciul cu Rapid și a ținut să puncteze faptul că portughezul Aldair l-a dat pe spate în urma evoluției sale împotriva giuleștenilor.



De asemenea, patronul botoșănenilor a precizat că formația dirijată de Liviu Ciobotariu a jucat bine și că s-a spart ghinionul ultimelor jocuri.



”Am jucat bine, am avut ocazii. Echipa a fost bună. Am avut ghinion la celelalte meciuri. Portar nu am avut. Am câștigat pentru că am jucat bine! Eu zic că putem mult mai mult. Bați Rapidul cu 2-0 acasă...



În seara asta mi-a plăcut Aldair, băiatul meu de suflet. Dar toți au fost buni!”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.



După o primă repriză tăcută, Adrian Chică-Roșă a deschis scorul în actul secund (minutul 52). Pe final, Aldair a dublat avantajul, iar meciul s-a încheiat 2-0 în favoarea celor de la FC Botoșani.



Moldovenii urcă, așadar, pe locul 15. Trupa lui Ciobotariu a înregistrat a treia victorie din noul sezon.