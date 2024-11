Antrenorul Rapidului, Marius Șumudică, a declarat într-un interviu recent că echipa sa nu a renunțat la ideea de a-l aduce pe Denis Drăguș în Giulești. Atacantul român, care nu traversează cele mai bune momente la Trabzonspor, este o țintă de top pentru tehnicianul giuleștenilor.



"Eu vă garantez că în cazul în care Trabzon va renunța la Drăguș, prima opțiune a lui este Rapidul. Vorbesc ca împrumut. Pentru că nu ne putem ridica la nivelul salarial pe care îl are.



Câștigă 1,5 milioane de euro pe an, patru ani de contract. Are șase milioane, este foarte greu. Plus că ei au plătit 1,8 milioane de euro pe el", a spus Șumudică, potrivit Fanatik.



Denis Drăguș a susținut de curând că nu-și dorește să plece de la Trabzonspor



"Fotbalistul nostru Denis Drăguş a subliniat că ştirea apărută pe unele site-uri de presă conform căreia vrea să părăsească clubul nostru nu reflectă adevărul. Drăguş a subliniat că este mândru că face parte dintr-o mare comunitate precum Trabzonspor şi a făcut următoarele declaraţii:



'Am asistat cu mare surprindere la ştirea complet nefondată care a fost răspândită în presa românească în ultimele zile. Cred că astfel de speculaţii sunt făcute din anumite interese la mijloc. Aş dori să precizez clar că sunt foarte fericit la Trabzonspor.



Am o comunicare extrem de bună cu antrenorul nostru Şenol Güneş şi sunt hotărât să servesc clubul nostru în cel mai bun mod posibil. Îmi propun să contribui la succesul echipei noastre făcând tot posibilul pe teren. Îi rog cu amabilitate pe fanii noştri (n.r. ai lui Trabzon) să nu creadă asemenea ştiri false'", se arată în comunicatul transmis de cei de la Trabzonspor în urmă cu zece zile.



Denis Drăguș a evoluat în 16 partide în acest sezon pentru Trabzonspor, pentru care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.



Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de patru milioane de euro atacantului care a evoluat pentru Standard Liege, Crotone și Gaziantep.