Evoluțiile solide ale lui Vladimir Screciu (23 ani) au fost răsplătite de Edward Iordănescu cu o convocare pentru meciurile contra lui Kosova și Elveției, de pe 16 și 19 iunie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro, din preliminariile Campionatului European din 2024.

Vladimir Screciu își dorește un transfer în străinătate

La lotul național, jucătorul Universității Craiova a mărturisit că perioada petrecută în Belgia, la KRC Genk și Lommel SK, l-a întărit. În prezent, Vladimir Screciu a precizat că este pregătit să facă pasul într-un campionat mai puternic, chiar dacă și-ar dori ca înainte să cucerească titlul cu echipa din Bănie.

„Îmi aduc aminte foarte bine, primul apel a fost către mama mea, am sunat-o și i-am spus această veste. După mi-am sunat prietena și apoi mi-am sunat prietenii.

A fost un parcurs destul de greu, când am plecat în străinătate, doi ani de zile, am fost numai accidentat, dar mă bucur acum că am făcut pasul și sunt sănătos, să fiu la echipa națională.

Cred că cei mai importanți factori sunt alimentația, odihna și să fii sută la sută la antrenament. Am plecat la o vârstă fragedă, dar cred că m-a ajutat foarte mult acel transfer, consider că m-am maturizat din mai multe puncte de vedere, m-am întors în România și am văzut lucrurile altfel.

Sigur, mă simt pregătit (n.r. pentru un nou transfer în străinătate), dar gândul meu este să rămân la Craiova și să câștig un titlu, momentan. Dar nu se știe ce se poate întâmpla, dacă o să se ivească posibilitatea să plec în străinătate, o să o fac”, a declarat Vladimir Screciu pentru FRF.

Convocarea la echipa națională la fost un vis împlinit pentru închizătorul Universității Craiova. Însă Screciu nu vrea să se oprească aici și abia așteaptă să bifeze debutul la prima reprezentativă.

„Important este să pun umărul alături de băieți, să ne calificăm mai departe. Da, sigur, mi-am îndeplinit visul de a ajunge la echipa națională, pentru mine e un vis împlinit să fac parte din această echipă și acum cu siguranță o să îmi pun în gând acest obiectiv, să ne calificăm mai departe.

Da, este o concurență destul de benefică pentru mine, pot evolua și ca fundaș, și ca mijlocaș. Pe postul unde o să fiu folosit o să încerc să dau tot ce am mai bun pentru echipă. Sigur, sunt foarte nerăbdător, chiar mă gândeam cum o să fie, am puține emoții, dar sunt emoții constructive și abia aștept.

Momentan gândul meu este la aceste două meciuri, după o să mă duc la U21, acolo vrem să facem o figură foarte bună, pentru că jucăm acasă, avem publicul în spate și gândul nostru cu siguranță o să fie să ne calificăm mai departe”, a mai spus Vladimir Screciu.

În vara lui 2018, Vladimir Screciu a fost cumpărat de KRC Genk pentru 2 milioane de euro. Numai că nu a apucat să joace niciun meci oficial pentru clubul din Belgia, fiind împrumutat la Lommel SK, unde a adunat două prezențe.

A sosit liber de contract în Bănie în vara lui 2020 și are contract cu Universitatea Craiova până în iunie 2025.