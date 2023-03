Universitatea Craiova, aproape să transfere jucătorul de națională mult visat: „Sper să mă lase să plec!” 

Iarna aceasta, la sosirea lui Eugen Neagoe (55 ani) în Bănie, Universitatea Craiova a încercat să-l transfere pe Raul Opruț (25 ani). Numai că FC Hermannstadt a refuzat oferta oltenilor de 400.000 de euro și au cerut o sumă mai mare în schimbul fundașului stânga.

Tranzacțiile au picat, dar Raul Opruț speră să fie lăsat de conducerea sibiană să plece în vara lui 2023 de la echipă. Jucătorul lui Marius Măldărășanu (47 ani) este încrezător că Dani Coman, președintele lui FC Hermannstadt, îi va permite tranzferul la o altă echipă.

„Maldă (n.r. - Marius Măldărăşanu) m-a ajutat foarte mult şi pe această cale ţin să îi mulţumesc. O altă persoană care m-a ajutat cu sfaturi şi m-a susţinut când am avut o perioadă proastă a fost Dani, Dani Coman, cu care am o relaţie foarte bună şi sper să mă lase să plec la vară.

Cu Răducioiu mă cunosc de foarte mult timp, de vreo şapte, opt ani şi în toţi aceşti ani am vorbit foarte mult cu el şi este o persoană de la care am ce învăţa şi care mereu mi-a dat sfaturi pozitive şi mi-a spus adevărul în faţă”, a declarat Raul Opruţ pentru Orange Sport.

Vivi Răchită l-a făcut praf pe Opruț: „Cât de penibil ești! D-asta nu l-a luat Rotaru la Craiova!”

La jumătatea lunii februarie, după Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt 2-0, Vivi Răchită (52 ani) a fost deranjat de comentariul lui Raul Opruț, care a acuzat starea gazonului de pe „Ilie Oană”: "Suntem fericiți că am ieșit cu bine de pe un astfel de teren. Nu a fost la fel de execrabil ca la meciul Petrolul - Chindia, dar pe partea stânga a fost doar gheață. Nu înțeleg cum se poate juca pe astfel de terenuri", a spus jucătorul lui Hermannstadt la flash-interviu.

Aspect care l-a deranjat pe Vivi Răchită și i-a reamintit acestuia că nu a putut să-l oprească pe Constantin Budescu (34 ani) în flancul drept.

„Budescu a jucat aripă drepta, ceea ce n-a jucat de trei ori în cariera lui. L-a avut adversar pe marele Opruț! Am văzut la interviuri că Opruț spunea: 'Ce să jucăm noi pe terenul ăsta? Că e foarte prost, că n-am putut să ne facem jocul...'. Băi, Opruț, unde ai jucat tu până acum? Ai jucat prin Serie C, prin Italia. Păi, pe vremea noastră, jucam cu noroiul până la glezne.

Ca să vezi cât de penibiil e acest Opruț... am înțeles că are aere de mare vedetă. Acum îmi dau seama de ce Mihai Rotaru nu l-a luat la Craiova. El analizează jucătorii și după materia cenușie. Nu poți după un meci în care ai fost penibil să dai vina pe teren. Terenul e foarte bun, eu am fost pe teren înainte de meci. El se crede Roberto Carlos. L-ai avut pe Budescu, 34 de ani, nu l-ai depășit o dată!

Penibil! Am înțeles că va fi luat și la echipa națională. Edi, oprește-te! Ia-l pe Camora, ia pe oricine, reactivează-l pe Ștefan Radu. Lasă-mă cu Opruț, n-are nicio legătură cu fotbalul. Dacă tu, după un meci în care n-ai jucat nimic, dai vina pe teren... terenul ăla nu a fost schimbat niciodată de 12 ani și facem eforturi să avem terenul bun", a spus Valeriu Răchită pentru Fanatik.

Raul Opruț, crescut în Italia, la Chievo, Genoa sau Albissola, joacă la FC Hermannstadt din 2019.

În noiembrie 2022, Opruț a debutat la naționala de seniori a României. Fundașul stânga a evoluat în amicalele cu Slovenia (1-2) și Moldova (5-0).