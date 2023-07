Un milion de euro pentru CFR Cluj: "Afacere încheiată!"

Presa din Italia anunță vânzarea portarului Simone Scuffet la Cagliari, nou-promovată în Serie A. Goalkeeper-ul în vârstă de 27 de ani a trecut vizita medicală și doar anunțul oficial mai este așteptat.

Simone Scuffet, la Cagliari

Simone Scuffet va semna un contract valabil până în 2026 cu Cagliari, iar CFR Cluj va încasa suma de un milion de euro în urma vânzării sale, anunță jurnalistul italian Nicolo Schira, care susține că afacerea este încheiată.

Sosit gratis la CFR Cluj în vara anului trecut, de la APOEL Nicosia, Simone Scuffet a fost unul dintre cei mai buni portari ai Ligii 1 în stagiunea precedentă. Italianul a strâns 49 de meciuri, a încasat 46 de goluri, iar în 19 jocuri și-a menținut poarta intactă.

Pentru Scuffet este o revenire în țara natală, acolo unde a mai jucat pentru Udinese, Spezia și Como.

Andrea Mandorlini: "O mică revoluție la CFR. Mulți jucători au plecat, inclusiv Scuffet, care se va întoarce în Italia"

Cu doar câteva zile înainte de startul campionatului, Mandorlini a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. Printre altele, italianul a vorbit despre "o mică revoluție" care există în lotul lui CFR Cluj și a confirmat plecarea lui Simone Scuffet în Italia.

"Am avut mereu la inimă clubul CFR Cluj. E un club care evoluează constant în cupele europene, iar acum vom juca în Conference League contra lui Adana Demirspor. E un pariu pe care am decis să mi-l asum. Am simțit dorința de a avea din nou această experiență, pentru că precedenta mi-a plăcut foarte mult. Am fost căutat de ei și am apreciat.

E un club care a câștigat cinci titluri în ultimele șase sezoane. Sezonul trecut nu a obținut niciun trofeu, dar acum vrea să revină în top. Triumfurile au început în 2008, însă câțiva ani au existat probleme financiare. Totuși, clubul a revenit de fiecare dată, iar acum are un obiectiv clar: să câștige din nou.

Acum a existat o mică revoluție. Mulți jucători au plecat, inclusiv Scuffet, care se va întoarce în Italia. Bugetul este mic, dar cu siguranță este un proiect solid. Altfel, nu m-aș fi întors.

Am început pregătirea acum o lună. Am avut trei săptămâni la Cluj și două la munte. Problema este că, începând atât de devreme, au existat meciurile echipelor naționale și abia acum 10 zile am avut toți jucătorii la dispoziție. Fereastra de mercato de aici se încheie abia în septembrie, așa că nu se știe niciodată cine mai poate pleca", a spus Andrea Mandorlini.