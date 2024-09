Reinhardt, un student german aflat în România la studii, a mers în Giulești la meciul Rapid – Oțelul Galați.

Surpriza pregătită de Rapid unui german prezent în Giulești la meciul cu Oțelul

Îmbrăcat în tricoul croaților de la Hajduk Split, tânărul a mărturisit că nu știe nimic despre cele două echipe românești, însă a recunoscut că se teme având în vedere că a venit în ”casa” Rapidului îmbrăcat în culorile celor de la Oțelul Galați.

”Mă numesc Reinhardt și chiar sunt din Germania. Nu am știut ce să port, nu țin cu nimeni, dar e puțin periculos cu fanii lui Rapid. Voi sta deoparte. Sunt din Germania și chiar nu îmi pasă cine câștigă, dar îmi place să mă uit la fotbal.

Sunt a doua oară în România, dar este primul meci pe care îl urmăresc. Mă aștept la fani gălăgioși, un joc bun, este prima ligă, România are jucători buni. Am văzut câteva jocuri ale Rapidului și am vrut să îi văd în realitate.

Nu știu cum sunt fanii Hajduk Split, dar țin cu VfB Stuttgart, îi voi compara pe fanii lui Rapid cu fanii lui VfB Stuttgart. Nu îl cunosc pe Marius Șumudică. Nu cunosc niciun jucător de la Rapid. Cunosc jucători români care au fost la Stuttgart, Marica, Maxim. Mi-au plăcut, jucători tehnici. Mi-a plăcut stilul lor. Țin cu Rapid în acest sezon, sunt aici pentru jumătate de an, poate voi veni și la alte meciuri”, a spus germanul pentru PRO TV și Sport.ro.

Oficialii celor de la Rapid i-au pregătit o surpriză plăcută lui Reinhardt. Germanul a primit cadou un tricou al Rapidului, iar tânărul l-a îmbrăcat imediat.