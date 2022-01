Transfer la Rapid! Un jucător cotat la peste 1 milion de euro a semnat un contract definitiv cu echipa lui Mihai Iosif

Alexandru Albu, fotbalist care până acum era împrumutat de Rapid de la Concordia Chiajna a fost transferat definitiv de prim-divizionară, după ce au achitat suma de 150.000 de euro, reprezentând clauza de cumpărare.

Un jucător cotat la peste 1 milion de euro a semnat un contract definitiv cu Rapid

Astfel, trupa din Giulești bifează prima adiție a verii. Jucătorul cotat de transfermarkt la peste 1 milion de euro avea contract de împrumut cu Rapid până la finale actualului sezon, urmând apoi să revină la Chiajna.

În total, Rapid a plătit 200.000 de euro pentru acesta, pentru că și împrumutul a costat 50.000 de euro. Impresarul Bogdan Apostu a anunțat ”transferul” definitiv al lui Albu la Rapid.

Ce spune impresarul lui Albu

”Rapidul a plătit 50.000 de euro împrumutul şi încă 150.000 de euro suma de transfer, pe care a activat-o”, a dezvăluit Bogdan Apostu. În urmă cu o săptămână, închizătorul de 28 de ani a vorbit despre viața pe care o duce în Giulești.

”A fost un an bun din toate punctele de vedere, benefic, cel mai bun an din cariera mea de până acum şi sper ca acest an să fie mult mai bun.

Aici, la Rapid, sunt liniştit, pot spune că toată lumea mă iubeşte, au încredere în mine şi asta înseamnă mult, se vede randamentul din teren.

Sper să rămân la fel de motivat, să joc la fel de bine, pentru a îi încanta şi a le oferi momente frumoase.

Nu ai cum să nu te îndrăgosteşti când mii de oameni sunt după tine, indiferent că joci la 700 kilometri, vin după tine şi te susţin, chiar dacă jocul nu merge atât de bine, e normal să te conteste, dar ei nu fac asta.

Chiar dacă au dreptul ăsta, din contră, ei vin, ne susţin şi sunt lângă noi indiferent. Cel mai frumos moment a fost când am bătut-o pe FCSB, pentru că e un derby şi toată lumea îşi doreşte acest lucru.

E un moment unic, pentru că pot să îmbrac acest tricou, să evoluez în acest meci şi dau totul pe teren şi încerc să-mi ajut cât mai mult echipa, pentru că nu ştiu ce se poate întâmpla mâine sau poimâine şi trebuie să profiţi de ocazie”, spunea Albul, la Telekom Sport.