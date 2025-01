Transferul se va efectua în vară, dar Marius Şumudică, antrenorul giuleștenilor și-ar fi dorit ca Denis să ajungă la Rapid chiar din această iarnă.



Teama lui Marius Şumudică



Şumudică a explicat că ar exista riscuri și discuții dacă Ciobotariu rămâne la Sepsi pentru a încheia sezonul, mai ales că cele două echipe se luptă pentru un loc în play-off. Antrenorul Rapidului a spus că în cazul în care Ciobotariu ar face o greșeală la Sepsi în timpul sezonului, toată lumea ar bănui că ar avea un interes legat de transferul la Rapid.



"Vă daţi seama şi ce e în sufletul lui. Ferească Dumnezeu, joacă la Sepsi, greşeşte la un meci, toată lumea se va gândi «Joacă pentru Rapid». E o situaţie ingrată. Cele două cluburi trebuie să se gândească la asta”", a declarat Şumudică la televiziunea Digi Sport.



În plus, Şumudică a lăudat constantă și performanțele lui Ciobotariu, care a demonstrat o continuitate solidă în cariera sa, menționând că Rapid are nevoie de astfel de jucători cu experiență și trofee. Cu o carieră ce include titluri importante, inclusiv cu CFR Cluj, Ciobotariu se anunță a fi un transfer valoros pentru Rapid.



„Înainte de a veni la Rapid am rostit numele acestui jucător (n.r: Denis Ciobotariu) şi am spus că Rapid ar face o afacere foarte bună dacă l-ar lua. Are continuitate în prestaţii. Nu e un jucător care gafează, e constant, nu poate să meargă decât de la mediu spre bine. Îl cunosc foarte bine, am lucrat cu el la CFR, are vreo 7-8 trofee câştigate. Rapid are nevoie de astfel de jucători. Rapid are nevoie de jucători lideri, care au câştigat trofee.



(n.r: E posibil să vină de acum?) Nu ştiu, e o problemă care ţine de cele două cluburi. Eu îmi doresc, îmi doresc să îl am încă din această iarnă. Mai departe, cele două conduceri trebuie să discute, eu sunt antrenor, nu mă bag în astfel de chestiuni", a continuat Șumudică.



În cariera sa, Denis Ciobotariu a mai evoluat la echipe importante precum Chindia Târgoviște, Dinamo București, CFR Cluj și FC Voluntari.