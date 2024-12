În ciuda numeroaselor declarațiilor critice ale lui Gigi Becali după meci, Dănuț Lupu crede că patronul de la FCSB "a țipat doar ca să țipe". Fostul internațional este de părere că a fost vorba doar despre "o perdea de fum" și sugerează că Becali a vrut să îl ajute pe Gică Hagi, care are o situație dificilă în clasament.

Dănuț Lupu, după Farul - FCSB: "Gigi Becali a țipat doar ca să țipe. El a fost împotriva lui"



"A greșit schimbările Gigi, dar Gică, dacă nu lua un punct... vezi că de la locul 10 poate retrograda oricine.



E părerea mea că Gigi a țipat doar ca să țipe. Nu poți să faci schimbările pe care le-a făcut. Înseamnă că a fost împotriva lui! Înseamnă că el nu a vrut să câștige acest meci", a spus Dănuț Lupu, la Fanatik.

Lupu, autodenunț în direct și paralelă cu penalty-ul ratat de Radunovic



Întrebat despre penalty-ul ratat de Risto Radunovic în minutul 82, la scorul de 1-1, Lupu a spus că inclusiv paradele portarilor la loviturile de la 11 metri pot fi "programate". Fostul jucător de la Dinamo și Rapid a mărturisit că de-a lungul carierei a ratat intenționat două penalty-uri.



"Ascultă-mă, nu trebuie să-i spui nimic portarului. Dacă vrei să ratezi, ratezi! Eu am ratat două 11 metri în viața mea pentru că am vrut! S-a prescris de 20 de ani. Era Răzvan Lucescu portar și am vrut să ratez. Când te uiți încontinuu la el așa, e clar că acolo dai. Nu știu ce a făcut Radunovic, nu am fost atent, dar dacă vrei să ratezi, ratezi.



E un punct pentru Farul. Pentru FCSB nu cred că se pune problema, vor câștiga campionatul la pas", a continuat Lupu.



Într-un dialog amplu, Lupu și-a menținut punctul de vedere, acela că Gigi Becali nu a avut nicio justificare pentru înlocuirile lui Darius Olaru și Daniel Bîrligea în repriza secundă, iar totul ar fi fost gândit ca un ajutor pentru echipa lui Gică Hagi.



"Poți să faci schimbările alea în contextul în care vrei să câștigi un meci și faci două schimbări pe care nu le-a înțeles nimeni? Pe logică nu le-ar fi făcut Gigi niciodată. Mă refer la schimbările lui Olaru și Bîrligea. Dacă juca cu Dinamo sau Craiova, îi scotea vreodată din teren?", a mai spus Lupu.

