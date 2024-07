MVP-ul din Dinamo - Petrolul a fost Astrit Selmani (27 de ani), care a semnat cu echipa ”câinilor” în februarie 2024 și care e cotat de site-urile de specialitate la 300.000 de euro.

Kosovarul a oferit două pase de gol (Abdallah 12', Cîrjan 41') și și-a trecut în cont o reușită în actul secund (61'), fiind, astfel, desemnat ”Omul Meciului”.

Și-a dat pe spate antrenorul după ce a făcut show în Dinamo - Petrolul: ”Formă bună! Sunt mulțumit”

După jocul de pe ”Arc”, Zeljko Kopic, antrenorul formației din ”Groapă”, a precizat că e mulțumit de Selmani, care traversează o formă mult mai bună față de momentul în care a fost transferat în Ștefan cel Mare.

”Selmani a venit în iarnă și n-a fost într-o formă fizică bună, toată lumea a putut vedea asta. A muncit mult, iar acum traversează o formă mai bună, aleargă mult și ne permite să fim compacți, sunt mulțumit de el”, a spus Kopic.

Selmani a fost adus liber de contract la Dinamo, de la Hapoel Beer Sheva. Fotbalistul a mai fost legitimat la IFK Goteborg, FC Midtjylland, Hammarby, Varbergs BoIS, Torns IF, FC Rosengard, Kristianstad FC, Angelholms FF și BK Olympic de-a lungul carierei sale.

Ce a spus Selmani după meci

”E o victorie mare! Am văzut că încă din primul minut am jucat bine. Am înscris două goluri pe construcția lor. Eram într-un moment în care situația era stabilizată, dar, totuși, nu era necesar să primim gol.

Am avut o problemă de recuperare după cinci luni în care nu am jucat fotbal. S-a rezolvat problema de sănătate. Am avut cinci-șase săptămâni de pregătire. Acum sunt aici. Toată lumea a crezut în mine. Și antrenorul, și Andrei Nicolescu.

Au fost îmbunătățiri majore ale jocului astăzi. Trebuie să continuăm așa și cred că vom obține lucruri frumoase împreună”, a spus Selmani.