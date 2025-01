FC Hermannstadt a primit vizita celor de la UTA Arad în etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, cele două au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a rămas nemodificată indicând 0-0.

Reacția lui Marius Măldărășanu după Hermannstadt - UTA Arad



Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor, a punctat că și-ar fi dorit ca elevii săi să obțină toate cele trei puncte, care i-ar fi propulsat în lupta pentru un loc în primele șase echipe din clasament.



”Ne doream să câștigăm, sunt două puncte importante. Erau foarte bune acolo, în lupta pentru primele 6. Atât am putut astăzi, în prima repriză am fost moi. Pun acest lucru pe seama unei gripe, avem foarte mulți jucători răciți.



În a doua repriză am arătat mult mai bine, am câștigat teren, au intrat foarte bine cei de pe banca. Puteam scoate mai mult, chiar dacă nu am avut ocazii. Poate pe o execuție. E un 0-0, e un punct, dar asta este acum. E un rezultat echitabil.



Cam toate chipele au trecut prin criză, poate Dinamo nu a trecut, când sunt 8 meciuri fără încredere trebuie să-ți dea încredere, nu trebuie să ne mulțumim cu puținul. Este o serie bună care ne dă încredere. Trebuie să fim lucizi și să avem vână cu CFR.



Este normal să nu zică lumea de noi că nu suntem favoriți la play-off. Petrolul, Sepsi, Rapid au fost mereu acolo, dar nu va fi ușor. Să știi că datorită unor jocuri bune, așteptările au crescut. Poate e prea rapid să fac performanțe în cariera mea, însă sper”, a spus Marius Măldărășanu.



