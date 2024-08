După șase etape desfășurate în sezonul regulat al SuperLigii României, echipa pregătită de Elias Charalambous, cu predilecție spre cupele europene, a înregistrat doar cinci puncte: o victorie, două remize și trei eșecuri sunt rezultatele obținute de FCSB.

Reacția lui Gigi Becali după ce FCSB a ajuns pe locul 15 în SuperLiga

Roș-albaștrii au început actuala stagiune a campionatului cu un egal, 1-1 vs. ”U” Cluj. A mai urmat unul, 2-2 vs. Unirea Slobozia, ulterior a venit și primul eșec: 0-2 vs. Oțelul Galați. Împotriva Farului, din etapa #4 (a treia rundă fiind amânată), FCSB a câștigat cu 3-2. Au mai urmat două eșecuri: 0-1 vs. Poli Iași și 0-2 vs. FC Hermannstadt.

Poziția 15 nu-l sperie însă pe Gigi Becali. Patronul FCSB admite că o victorie e suficientă să ridice echipa câteva poziții bune în clasamentul SuperLigii.

”Dacă batem următorul meci, ajungem la egalitate cu Rapid și la 2 puncte de CFR. La ce să fii supărat?”, a spus Gigi Becali într-o intervenție în direct la televiziunea DigiSport.

Pentru FCSB urmează meciul cu LASK Linz în returul play-off-ului preliminariilor UEFA Europa League. Cele două se vor confrunta joi seară, de la ora 21:30, în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”. Duelul va putea fi urmărit și în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată clasamentul SuperLigii României