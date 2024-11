FCSB a condus din minutul 17 după golul lui Miculescu, iar din minutul 41 a evoluat în superioritate numerică în urma eliminării lui Vlădoiu. Campioana României nu a putut profita, iar în minutul 62 a fost egalată după un penalty comis de Baba Alhassan și transformat de Cicâldău.



Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție după ce echipa sa a ajuns la al doilea rezultat de egalitate consecutiv al echipei sale în campionat.



Tehnicianul a dezvăluit ce le-a transmis elevilor săi la pauză, când scorul era 1-0 iar FCSB avea avantajul golului marcat de David Miculescu.



Elias Charalambous: ”A fost o nebunie”



”Cu siguranță că suntem dezamăgiți pentru ce s-a întâmplat în seara asta. În prima repriză am jucat foarte bine. A trebuit să fac niște schimbări. Tavi s-a accidentat și a trebuit să îl înlocuiesc cu un alt jucător U21. Am jucat foarte bine.



La pauză am fost îngrijorat. Le-am zis băieților că sunt foarte îngrijorat. Aveam 1-0, adversarul juca în 10 oameni, iar în aceste momente poți să te gândești că este ușor. Din păcate, am făcut o parte a doua a jocului foarte rea. Am văzut ce s-a întâmplat ieri. Când adversarul joacă în 10 oameni crezi că este mai ușor.



Vom vedea ce va fi cu Tavi. Trebuia să fim concentrați, să nu ne pierdem răbdarea. Trebuie să fie un mare exemplu pentru noi pentru că din păcate am pierdut azi cele trei puncte. A fost o nebunie. Totul a fost rău pentru noi, accidentări, cartonașe roșii. Nu avem timp. Trebuie să ne reparăm greșelile pentru că în patru zile avem alt meci.



Meciul durează 90 de minute și trebuie să fim concentrați. Sunt unele emoții pe care nu le poți controla. Adversarul când joacă în 10 oameni devine mai compact, iar noi am crezut că va fi ușor și am plătit pentru asta”, a spus Charalambous, la flash-interviu.



FCSB bifează, astfel, al doilea rezultat de egalitate consecutiv și rămâne pe locul șase, cu 21 de puncte, la un punct distanță de următoarea clasată, Universitatea Craiova.



Lider este Universitatea Cluj, cu 30 de puncte, iar Dinamo (24 de puncte) și CFR Cluj (23 de puncte) completează podiumul.



În următoarea etapă din campionat, FCSB se va deplasa pe terenul liderului Universitatea Cluj, iar Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Hermannstadt.