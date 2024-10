Campioana venea după trei victorii consecutive în campionat și căuta rezultatul care să-i permită să se apropie de liderul Universitatea Cluj. FCSB a smuls doar un rezultat de egalitate în compania rivalei Rapid, dar rămâne în zona locurilor de play-off.



Darius Olaru (26 de ani) a reacționat la flash-interviu după egalul cu Rapid și a spus că echipa sa ar fi meritat să plece cu toate cele trei puncte după această confruntare.



Mijlocașul crede că rezultatul din meciul cu Rangers (4-0) i-a afectat pe colegii săi: ”Pare că tot ce am făcut bun s-a dus la acel meci”, a spus căpitanul roș-albaștrilor.



Darius Olaru: ”Nu mă așteptam”



„Cred că meritam victoria, trebuia să marcăm la ce ocazii am avut. Ăsta este fotbalul, mergem mai departe, urmează meciuri în continuare. Nu mă așteptam să fie chiar așa defensivă, știam că punctul lor forte este contraatacul, mă așteptam să plece pe contraatac.



Sunt meciuri multe, meciuri grele, depunem efort la fiecare meci și e normal să se simtă la un moment dat. Am știut să gestionăm bine ultimele meciuri, am reușit o serie bună de victorii. Acel meci cu Rangers a pus un stop, pare că tot ce am făcut bun în ultimul timp s-a dus în acel meci. Știam că trebuie să câștigăm în această seară să ne revenim, dar știm că pe viitor o vom face.



Astea sunt meciuri tari, meciuri pe care vrem să le jucăm. Așteptăm și următorul meci (n.r. - cu Dinamo). Avem un lot bun, trebuie să știm să facem față pe toate planurile. Meciuri multe, dar asta vrem și noi. Meciuri multe și rezultate bune, asta ne dorim cu toții. Următorul meci e cel mai important”, a spus Darius Olaru, la flash-interviu.



FCSB - Rapid 0-0. Egal nebun pe Arena Națională



FCSB are acum 20 de puncte și este pe locul șase, la egalitate cu CFR Cluj. Ambele au câte un meci în minus față de majoritatea echipelor din campionat.



De partea cealaltă, Rapid a ratat șansa de a se apropia și mai mult de zona locurilor de play-off și rămâne în a doua jumătate a clasamentului, pe locul zece, cu 17 puncte după 14 runde.



În următoarea etapă, FCSB va avea parte de un alt meci dificil, în deplasare cu Universitatea Craiova, iar Rapid va juca pe teren propriu cu cei de la Hermannstadt.