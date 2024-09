UTA Arad a condus din minutul 12, după golul lui Valentin Costache, iar CFR Cluj a reușit să egaleze imediat după pauză prin Tachtsidis. Oaspeții au dat lovitura spre final, după golurile lui Omondi și Kadiri.

Reacția lui Ciprian Deac după ce fanii lui CFR Cluj i-au cerut demisia lui Dan Petrescu



În timpul meciului, după ce UTA a făcut 3-1, o parte a galeriei lui CFR Cluj și-a pierdut răbdarea și i-a cerut demisia lui Dan Petrescu.



Ciprian Deac, veteranul lui CFR Cluj, care a gafat la primul gol încasat de formația din Gruia, spune că reacția fanilor este normală după ultimele rezultate ale echipei, însă susține că antrenorul nu are nicio vină.



"Am pierdut un meci acasă, care ne putea duce acolo sus în clasament. La primul gol eu am greșit, după care am intrat în meci. Am primit alte 2 goluri din nimic. Am avut și noi câteva ocazii pe care nu le-am fructificat.



Fotbalul e azi și mâine, ce a fost se uită. Se uită performanțele. Nu poți să joci din amintiri, că am avut echipă, că au plecat jucători. Trebuie să trăim prezentul.



Ce pot să zic, sunt supărați și fanii, e normal. Venim după trei meciuri pe care nu am reușit să le câștigăm. Nu are nimeni răbdare cu tine, dar nu e Mister vinovat. Și la Sibiu am avut ocazii, nu am marcat.



Astăzi nu am avut foarte multe ocazii, dar a fost și acea greșeală a mea. Fotbalul este făcut din greșeli", a spus Ciprian Deac.

CFR Cluj a ajuns la trei înfrângeri în acest sezon, toate pe teren propriu. Echipa lui Dan Petrescu se află pe locul 6, cu 15 puncte în 10 etape.



În runda următoare, fosta campioană a României va primi vizita lui Poli Iași, sâmbătă, de la 19:00.