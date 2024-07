Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 22:00, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, în prima etapă din noul sezon al SuperLigii României.

Reacția lui Alex Chipciu după remiza cu FCSB

După meci, Alex Chipciu a evidențiat că a fost o partidă dificilă și că, în final, ”U” Cluj nu a ieșit șifonată din confruntarea cu FCSB, campioana României.

”A fost un meci greu, clar, pentru noi. Acum, pe bune, noi am încercat să pasăm. Am pierdut mingi în jumătatea noastră. Cumva, am riscat. E bine că am plecat cu un punct. Puteam pleca cu zero. A fost un meci frumos. A fost ok temperatura, față de ce am trăit zilele astea. Frumos și stadionul și suporterii.

E, nu suntem sperietoare, că și noi avem doar o victorie în meciurile astea. Poate și stilul nostru de fotbal îl contracarează pe al lor.

(n.r. Ești antrenorul din teren?) E prea mult să spun așa și nu ar fi frumos să spun așa față de staff-ul tehnic. Dar am îmbătrânit, revăd anumite situații pe care le-am mai întâlnit în caieră”, a spus Alex Chipciu.

FCSB - ”U” Cluj 1-1

După o primă repriză tăcută, FCSB a deblocat în cele din urmă tabela de marcaj în actul secund. Adrian Șut i-a ”pus” mingea lui Alexandru Musi, care nu a iertat și a șutat exemplar de la marginea careului.

La doar șase minute, ”șepcile roșii” au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, fructificată de Dan Nistor. Tabela a rămas intactă până la finalul meciului, iar FCSB și ”U” Cluj au obținut un punct.