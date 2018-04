Reactia CFR-ului dupa ce Culio a criticat sistemul cu play-off si play-out: "E STRICT opinia sa!" Comunicatul oficial al ardelenilor

CFR Cluj se dezice de declaratiile facute de Culio dupa meciul cu Astra.

Mijlocasul CFR-ului s-a aratat extrem de deranjat de faptul sistemul competitional din Romania si a criticat conducerea FRF. CFR Cluj a precizat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca formatia ardeleana este o sustinatoare a sistemului cu play-off si play-out, iar Culio a vorbit "la suparare".

"Suparat fiind dupa rezultatul de egalitate obtinut in fata Astrei, Culio a contestat formatul campionatului din tara noastra. Asa cum a punctat si jucatorul in timpul interviurilor, parerea expusa public este strict opinia sa personala. Clubul nostru este un sustinator formal si deschis al conceptului de play-off si play-out.

Din punct de vedere matematic s-a dovedit a fi un sistem echilibrat si ferm, cu atat mai mult cu cat, in sezonul precedent, echipa noastră a beneficiat de avantajele acestui sistem competitional. Mai multe tari din Europa au ales acest format competitional si culeg deja roadele sistemului cu play-off si play-out. Avem incredere ca in sezoanele care urmeaza acesta isi va dovedi eficienta totala si in Romania, pentru ca fotbalul nostru sa ajunga la valoarea si la nivelul asteptat de noi toti", se arata in comunicatul celor de la CFR Cluj.



"Cine a facut sistemul asta de campionat? Nu inteleg nimic. Muncesti 8 luni si ti se iau punctele. Pentru ce?", a fost declaratia facuta de Culio dupa meciul cu Astra. Si Dan Petrescu a criticat sistemul de desfasurare al campionatului.