Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce Universitatea Craiova a rămas fără antrenor

Universitatea Craiova a anunțat oficial despărțirea de antrenor, după primele două etape, chiar dacă echipa este neînvinsă și nu a primit gol în meciurile cu Dinamo (2-0) și Oțelul Galați (0-0).

Aflat pe lista cu posibilii înlocuitori ai lui Neagoe la Craiova, Marius Șumudică a oferit o primă reacție. Antrenorul, care a vrut să preia Rapidul înainte de startul noului sezon, spune că, momentan, nu a fost căutat de oficialii grupării oltene.

Șumudică spune că Universitatea Craiova ar mai avea nevoie de întăriri pentru a se bate la titlu în Superligă.

Marius Șumudică: ”Universitatea Craiova e un club interesant”

"În legătură cu Craiova, nu am discutat cu absolut nimeni. Eu, nici la Rapid, nu am vorbit, cât a fost Mutu antrenor. Eu nu am fost nici pe stadion, nu am fost nici la centenar. Eu niciodată nu vorbesc de o echipă care are antrenor. Acum am aflat de Eugen Neagoe. Probabil că domnul Rotaru are vreo soluție de avarie, dacă a făcut lucrul ăsta. Cu mine n-a discutat nimeni. Eu spun tot timpul ceea ce simt. Până la proba contrarie...

Sunt un antrenor liber (întrebat dacă s-ar duce la Universitatea Craiova, dacă ar fi chemat). Universitatea Craiova e un club interesant pentru oricine. Deocamdată nu am avut nicio discuție. Dacă domnul Rotaru se gândește la Șumudică și se ajunge să se discute cu Șumudică, ne vom așeza la masă și vom vedea despre ce e vorba. Consider că Universitatea Craiova este o echipă iubită, o echipă unde trebuie să produci fotbal.

Consider că nu este ușor, dar este o echipă care are în componență jucători buni. Îl are pe Mitriță, pe care l-am antrenat în ultimul an. Cred că Universitatea Craiova poate face performanță, se poate bate pentru campionat. Niciodată n-o să zic că o să vin la o echipă și să iau titlul.

Dar am spus că vin să mă bat la primul loc. Am numit patru echipe la care există potențial pentru a face performanță. O să vedem, mai sunt și alți antrenori liberi, nu doar Șumudică. Cred că mai e nevoie de doi jucători valoroși, pentru a se bate la campionat”, a spus Marius Șumudică, la Fanatik.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.