Pleacă Reghecampf de la Craiova? Răspunsul dat de antrenor, înainte de ultima etapă

Oltenii au pierdut titlul în Liga 1 și nu s-au calificat nici în finala Cupei României. Și locul de Conference League este în pericol. Craiova se va bate cu Botoșani pentru calificarea în cupele europene.

Reghecampf a vorbit despre viitorul său și spune că își va respecta contractul și va rămâne la echipă și din sezonul următor.

”La noi lucrurile sunt foarte clare. Mai am contract un an de zile. Lucrurile sunt foarte bine definite în contract atât din partea mea, cât și din cealaltă parte. Relația mea cu Mihai Rotaru este una foarte bună, cu președintele și cu toți membrii stafului. Nu există nicio discuție în momentul de față, nu au fost și nici nu vor fi. La noi e simplu.

Când unul dintre noi are un alt drum, este foarte simplu, este stipulat in contract, ne dăm mâna și rămânem prieteni. Relațiile pe care mi le-am construit aici în aproape un an de zile nu le voi uita niciodată”, a spus Laurențiu Reghecampf.