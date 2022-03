OFICIAL | Lucian Filip a revenit la FCSB! Prima reacție: ”Sunt în mediul meu”

Fostul mijlocaș a acceptat oferta FCSB-ului de a lucra în cadrul clubului și va contribui la dezvoltarea juniorilor de la vicecampioana României. Într-un interviu acordat pentru paginile oficiale de social media ale FCSB-ului, Filip a vorbit despre revenirea sa la club.

Lucian Filip s-a retras și va lucra la FCSB: ”Clubul la care am cunoscut cele mai mari satisfacții”

„Bineînțeles că mă simt foarte bine, m-am întors la clubul la care am cunoscut cele mai mari satisfacții. Sunt în mediul meu, am o relație bună cu oamenii din staff și mă simt foarte bine. Când ai o asemenea șansă la un club atât demare, nu ai cum să o ratezi, mai ales din perspectiva mea.

M-am simțit respectat cât am jucat la acest club, nu am ce să reproșez. Că oferta a rămas valabilă, pentru mine nu a fost o surpriză. Orice accidentare, mai ales în viața mea, a fost destul de grea. Cea din 2017 a fost cea mai grea, nu mă așteptam ca lucrurile să meargă atât de lent. M-am și maturizat, am devenit mult mai puternic”, a spus Filip.

Pe lângă FCSB, echipă pentru care a evoluat prima dată în 2009, Filip a mai jucat și pentru Unirea Urziceni, FC Snagov, Concordia Chiajna și Academica Clinceni. Este de trei ori campion al României cu FCSB și a mai cucerit și două Cupe ale României cu gruparea patronată de Gigi Becali.