Alex Mitriță a fost din nou eroul oltenilor, cu două goluri înscrise (minutele 42 și 49) și o pasă decisivă la golul lui Alexandru Cicâldău (minutul 79).

Alex Mitriță: ”Nu vreau să par arogant, așa am vrut să trag!”

Ambele goluri marcate de Mitriță au venit după niște execuții spectaculoase din interiorul careului, iar la finalul jocului, fotbalistul oltenilor a renunțat la modestie și a mărturisit că cele două reușite nu au venit din întâmplare.

Mitriță a vorbit și despre colaborarea cu Mirel Rădoi, antrenorul care a preluat recent formația din Bănie.

”Nu vreau să par arogant, dar așa am vrut să trag la primul gol, iar la al doilea gol puteam doar să dau tare la colțul scurt. E important pentru mine că am marcat, dar contează că am câștigat. Trebuia să avem o reacție după ultimele două jocuri. Această echipă e făcută din posesie, trebuie să dominăm jocul, să ne creăm ocazii. Trebuie să ne menținem pe aceeași linie.

Pentru mine e un lucru foarte bun (n.r. că Mirel Rădoi a devenit antrenorul Universității Craiova), fiind oltean de-ai noștri. Știu foarte bine filosofia dânsului, mă adaptez foarte bine la ce joacă și la ce vrea și asta e cel mai important”, a spus Alex Mitriță după meci.

