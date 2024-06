Panagiotis Tachtsidis, mijlocașul celor de la CFR Cluj, este protagonistul unui scandal imens în Grecia.

Soția lui Panagiotis Tachtsidis a dat cărțile pe față despre infidelitățile jucătorului de la CFR Cluj

În urmă cu câteva luni, soția sa, celebrul model și vedetă de televiziune, Zeta Theodoropoulos, a leșinat în timpul emisiei, iar la acel moment s-a vehiculat că problemele de sănătate ale femeii ar fi apărut după ce ar fi aflat de infidelitățile fotbalistului grec.

Acum, la două luni după acel moment, mama celor trei copii ai lui Tachtsidis a rupt tăcerea. Prin intermediul unei postări pe Instagram, soția lui Panagiotis Tachtsidis a rupt tăcerea și l-a făcut praf pe fotbalistul celor de la CFR Cluj.

”Am o stare psihică foarte proastă. Foarte mult timp am încercat să rezist și în același timp să ascund trădarea soțului meu, care timp de luni bune a avut în paralel o altă relație pe care a negat-o chiar dacă am avut dovezi. Prima dată când a revenit în Grecia a coincis cu ziua în care am leșinat în timpul emisiei, din cauza hipotensiunii ortostatice.

Când l-au anunțat, el a spus că nu este în Grecia și că nu poate face nimic, dar, în același timp, el se distra cu ea într-un mall popular din Atena, lucru pe care l-am aflat ziua următoare când m-am trezit, după ce am primit poze și videoclipuri pe Instagram.

Din acel moment, m-am luptat în fiecare zi pentru sănătatea mea fizică și mentală, dar și cu trei boli autoimune pe care le-am căpătat din cauza tristeții și care m-au făcut să slăbesc 5 kilograme.

În același timp, am fost nevoită să cresc trei copii și să am responsabilitatea lor. În toate aceste luni, nu am primit nicio explicație din partea lui. Mă așteptam din partea lui să se întoarcă și să continuăm cu procesul de divorț. Orice are o limită. Când eram în Atena, mi-au fost trimise poze cu ei din Nafplion, un loc în care am mers alături de copii ani la rând.

Acum știți motivul pentru care m-ați văzut distrusă, deși am încercat din greu să îmi salvez căsnicia și familia. Este nevoie de multă putere să accepți nu doar presiunea, ci și criticile.

Nu am spus aceste lucruri din cauza geloziei sau a egoului, ci din respect propriu și demnitate, lucruri pe care el nu le are și nu le avea niciodată. A ales să mă provoace și nu este pentru prima dată, dar orice are o limită”, a scris Zeta Theodoropoulos pe Instagram.

Panagiotis Tachtsidis rămâne la CFR Cluj până în 2026

Panagiotis Tachtsidis a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut, iar mijlocașul grec a avut prestații apreciate la formația din Gruia pentru care a marcat șapte goluri și a contribuit cu patru pase decisive.

750.000 de euro este cota de piață a lui Panagiotis Tachtsidis, conform Transfermarkt.

După gafa comisă în meciul cu Corvinul Hunedoara din Cupa României, când și-a lăsat echipa în zece jucători după o intervenție inexplicabilă asupra unui adversar, s-a scris că Panagiotis Tachtsidis ar putea pleaca la finalul sezonului.

Totuși, Dan Petrescu a fost impresionat de fotbalistul grec, iar conducerea clubului i-a prelungit contractul până în 2026.