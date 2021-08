"Nimeni nu s-a gândit la un asemenea scor". Prima reacție a lui Ciprian Deac după victoria senzațională cu FCSB 

CFR Cluj rămâne neînvinsă în campionat, reușind o serie de șapte victorii din tot atâtea posibile.

Campioana României a reușit o evoluție impresionantă în meciul cu FCSB, impunându-se cu 4-1. După o săptămână agitată, în care s-au întâmplat numeroase evenimente neprevăzute la echipă, CFR Cluj a făcut o demonstrație de forță pe teren.

"Au fost câteva zile foarte grele, a fost puțin haos. E bine că jucătorii s-au adunat, știam ce spirit avem, ce mentalitate avem. Am vorbit noi jucătorii cei mai experimentați, am încercat să strângem rândurile, era păcat să dăm cu piciorul la ceea ce am făcut în ultimii patru ani.

Nimeni nu se gândea la un scor așa mare, știam că dacă vom fi concentrați vom obține cele trei puncte. Nimeni nu s-a gândit la acest scor.

Nu vreau să vorbesc despre ce a fost, ne pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Orice antrenor care va veni este bine venit, avem un grup serios.", a declarat Ciprian Deac la finalul meciului.