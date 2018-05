MOMENT TENSIONAT la conferinta lui Mangia: "Ati vrut sa va dati autogol de 3 ori!" VIDEO | Reactia IMEDIATA a antrenorului Craiovei

CFR Cluj 1-0 Craiova! Ardelenii au castigat cu emotii si au revenit pe primul loc al clasamentului.

Meciul de la Cluj a avut parte de un final tensionat, cu un gol marcat de gazde in minutul 75, o eliminare a lui Boli in minutul 83 si un penalty ratat de olteni in minutul 2 al prelungirilor.

Starea de tensiune s-a resimtit si dupa meci. Dan Petrescu a acuzat probleme de sanatate si nu a participat la conferinta de presa. Devis Mangia s-a prezentat in fata jurnalistilor si a avut o reactie nervoasa.

Antrenorul Craiovei a fost iritat de replica unuia dintre jurnalistii prezenti in sala.

"De trei ori ati vrut sa va dati autogol...", a fost remarca unui jurnalist care l-a infuriat pe Devis Mangia.



"Imi pare rau, dar gandesc diferit. Respect... de fapt, nu va respect parerea", a fost reactia imediata a lui Mangia. In momentul in care translatorul a incercat sa gestioneze momentul tensionat si a inceput prin a spune "Respect parerea...", antrenorul italian a intervenit prompt: "Nu, nu, nu respect!"