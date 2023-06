Mirel Rădoi a vorbit despre implicările lui Mihai Rotaru și Sorin Cârțu la Universitatea Craiova: „Pe moment m-au agitat și le-am spus!”

Mirel Rădoi (42 ani) a rezistat la Universitatea Craiova doar 4 luni, din august 2022 până în decembrie 2022. La plecarea din Bănie, antrenorul și-a împărțit reproșuri cu Sorin Cârțu, președintele clubului și omul care l-a debutat în fotbal.

Mirel Rădoi a vorbit despre implicările lui Mihai Rotaru și Sorin Cârțu la Universitatea Craiova

Întrebat dacă legenda Craiovei Maxima a încercat să-i impună anumiți jocuri în echipă, Mirel Rădoi a specificat că nu acest lucru a dus la ruptura dintre cei doi. Cu toate că, a mărturist că Sorin Cârțu a încercat să-i propună să apeleze la alți fotbaliști.

„Nu, de impuneri și de intervenții, nu. Dar de sugestii, da. Dar toate formulate într-un cadrul diplomat. Și care pe moment m-au agitat și le-am spus. Am discutat despre un fundaș cu nea Sorin (n.r. Cârțu), de exemplu. Mi-a zis: 'Nu crezi că ar fi mai bine să joace ăla?'. Dar niciodată nea Sorin n-a venit să-mi spună ce să fac. Poate s-a înțeles când am avut cearta aia că nea Sorin a încercat să se bage peste mine. Nu, niciodată n-a venit să-mi zică bagă-l pe Mirel în locul lui X. Eu am avut libertatea de a alege. Mie nu mi-au plăcut discuțiile din afară. Că el s-a folosit de experiența de antrenor să facă anumite statistici sau expuneri tactice publice.... Nu, pentru că n-ai fost la antrenamentele mele! Nu poți să vorbești de extreme într-un sistem 5 - romb - 1. Nu ai cum! Nu că nu le-ar ști. Sunt sigur că le știe mai bine ca mine. Dar felul cum le-a nuanțat..”, a declarat Mirel Rădoi pentru GSP.

Fostul tehnician al oltenilor a vorbit și despre relația cu Mihai Rotaru. Acesta a dezvăluit că patronul Universității Craiova are conversații frecvente cu antrenorii săi, iar de fiecare dată își notează cele spuse de angajații săi.

„Lui îi plac discuțiile cu antrenorul. El își notează foarte multe lucruri, să vadă dacă toate ideile sau măsurile unui antrenor au o logică în spate și sunt argumentate. Pentru mine asta a fost fabulos. Ca prieten, pe el nu l-am cunoscut așa. N-am crezut în lucrurile astea. Pentru că dacă vii și îmi argumentezi poate mă trezești. Și am puterea, chiar dacă sunt încăpățânat și orgolios, să spun că am greșit.

Ca prieten, nu-i spuneam 'domnu' Rotaru', îi spuneam Mihai. Când am semnat i-am spus: 'Eu de acum vă spun domnul Rotaru'. Și el îmi spunea: 'E, dacă tu-mi spui domnu' Rotaru, eu o să-ți spun Mister'. E vorba de respect, eu sunt angajat. Mă plătești și nu putem fi prieteni. Dar niciodată, nu a venit să-mi spună de X sau de Y. Voia să vadă măsurile, dacă le luam. Sau mutările, sau chiar și schimbările. De multe ori vorbeam înainte de joc și eu îi spuneam: 'Ăsta-i planul A, ăsta-i planul B și ăsta C'. Și el întreba: 'Dar de ce?'. Mereu avea întreabarea asta: 'Da' de ce? Cum ai gândit-o?'. Și la fiecare ședință își nota. La una dintre ședințe i-am zis: 'Ce notați acolo e pentru că vreți să învățați sau că vreți să le folosiți mai devreme sau mai târziu împotriva mea?'”, a mai spus Mirel Rădoi.

În 20 de meciuri pe banca Universității Craiova, fostul internațional român a bifat 10 victorii, 5 rezultate de egalitate și 5 înfrângeri. Totodată, a fost eliminat de Hapoel Beer Sheva din drumul spre grupele Conference League și nu a reușit să ajungă cu oltenii în fazele superioare ale Cupei României, fiind repartizat în aceeași grupă cu FC Argeș, Ocna Mureș și FC Hermannstadt.