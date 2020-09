Mihai Teja acuza arbitrajul dupa infrangerea cu Craiova! "Sa se mai greseasca si pentru noi, macar o data, daca pentru ei se greseste de trei ori!" Se cer intariri de urgenta la Voluntari

Mihai Teja a acuzat arbitrajul dupa a incasat prima infrangere din acest sezon al Ligii 1, scor 2-1 in fata Craiovei.

Voluntari a suferit prima infrangere din acest sezon, scor 1-2 in deplasare la Craiova. Mihai Teja a fost nemultumit de maniera de arbitraj si in finalul partidei a vazut si un cartonas galben.

Voluntari a cerut penalty in prima repriza pentru un presupus hent la Bancu, insa centralul nu a fluierat nimic si a lasat faza sa continue:

"Nu am fost de acord cu niste decizii ale arbitrului. Cateva decizii mi s-au parut in dezavantajul nostru. La ultimele minute ne-a dat fault in atac, nu a vrut sa se complice, sa dam noi vreun gol sau ceva.

Ii felicit pe baieti, au avut atitudine buna, eu cred ca ne-am batut de la egal la egal cu o echipa care se bate la campionat. Imi pare rau ca nu am luat puncte, cred ca daca aveam mai multa dorinta si atentie. Greseala e omeneasca, nu sunt suparat pe greselile tehnico-tactice. Incerc sa le repar, dar sunt multumit de atitudinea si de determinarea lor. Eu cred ca puteam mult mai mult la Craiova.

Jocul asteapta greseala, jucatorii sunt sub un stres fantastic. E presiune, dar nu sunt suparat pe acest lucru si incerc sa ii motivez pentru meciul urmator. Eu zic ca jucam un fotbal bun, suntem intr-o forma buna si sper sa putem sa continuam. Jucam cu copii care au jucat in Divizia C, la juniori, e destul de greu, dar vedem ce se intampla.

Astept intariri, normal ca astept! Nu am solutii si nu sunt solutii pe banca, ma refer de la mijloc in sus. Daca aveam cateva solutii in fata eu cred ca puteam sa egalam. Incercam sa ne descurcam cu ce avem, sa scoatem maxim din tot ce se poate.

Sunt un pic deranjat si de maniera de arbitraj, nu cred ca Craiova are nevoie de micile ajutoare sau sa fie impinsi de la spate. Se mai greseste, niciodata nu am criticat. Dar sa se mai greseasca si pentru noi o data, daca pentru ceilalti se greseste de trei ori", a spus Mihai Teja la Digi Sport.