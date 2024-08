Mihai Stoica nu s-a mai abținut și a acuzat o viciere de rezultat în Hermannstadt - FCSB: ”Ordinar!”

Partida de la Sibiu a avut parte de o fază controversată pe finalul primei reprize. Joyskim Dawa i-a pasat lui Siyabonga Ngezana în fața porții, iar fundașul sud-african l-a ”executat” pe Cătălin Căbuz. Totuși, Horațiu Feșnic, arbitru VAR la meciul de la Sibiu, l-a chemat la marginea terenului pe Flueran, iar centralul a decis să anuleze și reușita celor de la FCSB pentru un fault în atac al lui Florin Tănase asupra lui Biceanu.

Mihai Stoica a răbufnit după golul anulat al lui Ngezana din meciul cu Hermannstadt

Mihai Stoica s-a arătat revoltat de decizia centralului Viorel Flueran de a anula golul marcat de Siyabonga Ngezana în finalul primei reprize.

Managerul general de la FCSB consideră că ceea ce s-a petrecut în careul sibienilor a fost o ținere reciprocă, iar, pe cale de consecință, golul lui Ngezana ar fi trebuit validat.

”E viciere de rezultat, gol valabil anulat la 0-0 şi, pentru că am văzut că ne explică Balaj, dar ne explică pe jumătate. E ţinere reciprocă, dar şi Biceanu îl ţine pe Tănase şi e simulare clară. Nimeni nu poate nega mâinile lui Biceanu de pe Tănase, iar la ţinere reciprocă laşi jocul să continue.

Biceanu simulează ordinar, se aruncă, nu-l aruncă Tănase. Dacă tot cauţi... Meciul a fost arbitrat de Feşnic, nu de Flueran, Feşnic a fost la VAR, el i-a spus să anuleze golul şi ce să faci?! L-a chemat la VAR şi singurul care a menţinut decizia a fost Haţegan.

Îl gâdilă pe la coaste Tănase, dar să-mi explicaţi cum se aruncă Biceanu. E ţinere reciprocă, nu vreau să discut prea mult. (...)

Aici nu are dreptate Balaj, pentru că el nu spune că e ţinere reciprocă, nu are cum să spună ceva care să ne avantajeze pe noi. E ţinere reciprocă. Dacă oamenii nu înţeleg fotbalul, nu am ce face. Meciul nu se opreşte pentru ţinere reciprocă.

Să-i explic lui Balaj, că mai ştim şi noi să comparăm faze, că acolo la Dinamo nu e ţinere reciprocă, că îl trage de tricou. Balaj nu vrea să spună că e ţinere reciprocă. Biceanu are ambele mâini pe Tănase. Sunt multe faze de astea, dar nu de multe ori e Feşnic la VAR”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: ”Golul lor vine după un fault asupra lui Octavian Popescu!”

De altfel, oficialul campioanei României susține că primul gol al celor de la Hermannstadt, al lui Murgia, din minutul 56, ar fi trebuit anulat, deoarece a venit după un fault comis asupra lui Octavian Popescu în cealaltă jumătate a terenului: ”E foarte interesant să vezi primul lor gol, că al doilea nu se mai pune, se terminase meciul. Golul lor vine după un fault al lui Balaure asupra lui Octavian Popescu”.