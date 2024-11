Gigi Becali s-a arătat extrem de dezamăgit și l-a arătat cu degetul pe belgianul William Baeten, care a fost folosit pe o poziție inedită, la închidere.

Mihai Stoica: ”Baeten a jucat bine!”

La pauză, fotbalistul transferat de FCSB de la FCU Craiova a fost înlocuit cu Marius Ștefănescu.

A doua zi după eșecul suferit de roș-albaștri, Gigi Becali a anunțat că belgianul va pleca gratis în iarnă. Mihai Stoica este de părere, însă, că William Baeten nu a jucat rău împotriva lui FC Botoșani, iar FCSB a pierdut meciul din cauza absențelor de la mijlocul terenului.

”Efort au făcut toți, am plătit tribut faptului că am avut jucători accidentați în zona centrală. Dacă erau toți, nu aveam nicio emoție. A fost doar faza când a greșit Mihai Popescu, la ocazia lui Chică-Roșă, dar Târnovanu a fost excepțional. În a doua repriză, am fost vulnerabili, exact când nu trebuia. (...)

Nu are ideea asta (n.r. ca Baeten să joace la închidere), noi nu avem oameni, dacă era Lixandru, juca Lixandru, dacă era Baba, juca Baba, dacă era Șut, juca Șut. Baeten nu e mijlocaș central. Ce să faci? Să inventezi? Puteam să îi ștergem cartonașul lui Șut? Dacă era Șut, jucam cu Șut și Edjouma, ce să îi faci? Mie mi s-a părut că Baeten a jucat bine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce a spus Gigi Becali despre William Baeten după FC Botoșani - FCSB 1-0

"Baeten se ascunde de minge. Se ascundea tot timpul în poziția aia. El tot timpul se ascundea ca să nu o primească. Se ducea în poziție ca să nu deposedeze, îi era teamă că nu știe.

Se ducea în poziții unde să nu poată juca fotbal. M-am convins de Baeten. Dacă poate să plece, să plece! Îi dau drumul să plece. Hai să vedem. Nici Luis Phelipe nu mi-a plăcut. Mai bine îl lăsam pe David Miculescu, măcar făcea ceva în forță. Phelipe e jucător prea superficial", a spus Gigi Becali, la Fanatik.