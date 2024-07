Cotat la un milion de euro de site-urile de specialitate, atacantul născut la Belgrad a fost juniorul Universității Craiova. Din 2017 a fost prezent la prima echipă a oltenilor, cu o scurtă escapadă la Academica Clinceni în februarie 2020 - iunie 2021 (împrumutat).

Mihai Rotaru a intervenit în direct la TV și a rupt tăcerea despre plecarea lui Markovic de la Craiova. Ce problemă are fotbalistul

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a vorbit despre plecarea lui Jovan Markovic de la Universitatea Craiova și a sugerat faptul că fotbalistul trebuie să-și ridice nivelul, să aibă continuitate și constanță.

”(n.r. De ce l-ați dat?) O să vă spun și ce i-am spus lui înainte să plece. Acum trei ani, nimeni nu mai paria pe Florinel Coman. Jucătorii tineri sunt oscilanți. Au nevoie de susținere în anumite momente. Markovic este un talent. La 20 de ani a fost în două meciuri titularul echipei naționale a României.

A fost și golgheterul României dacă scoatem din context penalty-urilor. După care a urmat o perioadă în care nu a avut continuitate, reușite, exceptând câteva goluri de generic, și a urmat o cădere din toate punctele de vedere. Astăzi, el trebuie să-și ridice nivelul. E dornic să arate că lumea a greșit că nu s-a pariat pe el. Trebuie să aibă continuitate și constanță.

Anul trecut, Markovic, exceptându-l pe Mitriță, a fost cel mai bun atacant al nostru ca reușite, cu toate că a jucat cel mai puțin. Dar, standardurile lui trebuie să fie mai sus. În cei trei ani, Markovic a fost criticat. Ei sunt tineri. La 20 de ani nu ești jucător matur mental, psihic.

În anumite momente, fotbaliștii au nevoie de ajutor. Trebuie să ne uităm în oglindă dacă putem să-i ajutăm. Și nu zic doar de fotbal. Ci în orice domeniu.

Markovic nu bea, nu fumează, nu pierde nopțile. Nu face astfel de lucruri. Are o predispoziție la îngrășat, dar așa s-a născut. Am încercat mereu să controlăm. Avem nutriționiști cu el. Și acum când a plecat la Sibiu am agreat cu cei de acolo ca să-l sprijinim. Personal, sunt încă optimist că Markovic poate să dea ceva fotbalului românesc”, a Mihai Rotaru la televiziunea DigiSport.

La Universitatea Craiova, Jovan Markovic a bifat 146 de apariții, a reușit să marcheze 28 de goluri și să paseze decisiv în 14 situații diferite, în aproape 6500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Universitatea Craiova, în perioada de transferuri

Antrenor - Costel Gâlcă (confirmat)

Veniri - Silviu Lung jr. (Poli Iași / gratis), Carlos Mora (Alajuelense / 300.000 de euro), Ștefan Bană (promovat de la juniori), Takuto Oshima (KS Cracovia / gratis), Gregorio Sierra (Burgos FC / gratis), Luis Paradela (Saprissa / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Cîmpanu (FCU Cluj), Ante Roguljic (FCU Cluj), Atanas Trică (CS Tunari), David Sala (CSM Alexandria), Denis Benga (Ceahlăul)

Plecări - Alexandru Mateiu (Petrolul / gratis), Raul Silva (Farense / gratis), Atanas Trică (contract reziliat), Jalen Blesa (Dinamo Batumi / împrumutat), Zvonimir Kozulj (Siroki Brijeg / gratis), David Sala (FC Bihor / gratis), Alexandru Cîmpanu (UTA Arad / împrumutat), Jovan Markovic (Hermannstadt / împrumutat)