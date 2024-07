Marius Șumudică l-a văzut pe jucătorul lui FCSB în prima etapă și a dat verdictul: ”Este cel mai bun din România!”

Marius Șumudică a fost impresionat de Siyabonga Ngezana în debutul noului sezon din Superliga României.

Marius Șumudică, impresionat de Siyabonga Ngezana

Antrenorul care în prezent este liber de contract, dar care a transmis recent că este în negocieri cu mai multe cluburi a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ngezana pentru contribuțiile acestuia atât pe faza defensivă, cât și pe cea ofensivă și consideră că, în acest moment, sud-africanul este cel mai bun fundaș din Superliga României.

”Ngezana e bun. A recuperat o minge în lateral fără fault. Tot adversarul era cel care îl ținea. A atacat fără să facă fault. Foarte inteligent. Pentru mine este cel mai bun fundaș din prima ligă la ora actuală”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

De altfel, antrenorul a precizat că, în opinia sa, Vlad Chiricheș nu își poate ajuta echipa pe faza ofensivă într-un sistem de 4-2-3-1, așa cum a evoluat FCSB în meciul cu U Cluj. Șumudică spune că experimentatul fundaș central poate avea probleme când adversarul face pressing.

”Chiricheș nu are cum să joace la mijloc. Nu are calitate de mijlocaș. Dacă joci cu trei fundași centrali, el joacă foarte bine. Urcă și face superioritate. Dacă joacă în 4, postul lui e clar fundaș central. Are segmente foarte lungi. Fotbalul de acum este foarte rapid.

El trebuie să vină cu fața spre joc. Dacă îl prinde cu spatele la joc și i se face pressing, are probleme. Acum nu poate să joace acolo”, a mai spus antrenorul.

