Marius Șumudică a fost aproape de a prelua Rapidul! Condiția care l-a făcut pe Angelescu să-i spună ”nu”

Rapid l-a vrut pe Marius Șumudică la echipă, antrenorul care este liber de contract după despărțirea de turcii de la Malatyaspor. Angelescu a purtat o discuție cu tehnicianul, dar aceștia nu au ajuns la un acord.

Condiția pusă de Șumudică pentru a prelua Rapidul

Șumudică ar fi trecut peste partea financiară, chiar dacă urma să primească, în Giulești, un salariu mult mai mic decât sumele cu care a fost obișnuit în ultimii ani.

Acesta a cerut cinci transferuri, cu care voia să se bată la locurile fruntașe din sezonul viitor, condiție neacceptată de patronul Rapidului, notează ProSport.

Întrebat despre varianta ”Șumudică”, Victor Angelescu a spus că șefii Rapidului nici nu au luat în calcul posibilitatea ca acesta să preia echipa de la Mihai Iosif.

"Am rămas cu două variante, Adrian Mutu şi Daniel Pancu. Aşa am decis cu Daniel Niculae. Nu, pentru acest moment n-a existat varianta Marius Şumudică. Nu-i poate contesta nimeni CV-ul, e un antrenor valoros, dar am pus în balanţă mai multe lucruri. Ce dorim, ce putem oferi, ce căutăm la un antrenor, la cum vrem să arate clubul, iar Mutu e ce dorim noi", a declarat Victor Angelescu pentru Telekom Sport.

Adrian Mutu o preia pe Rapid de pe locul nouă. Cu 37 de puncte, giuleștenii sunt la egalitate de puncte cu UTA Arad. Ultimul meci din sezonul regulat, înainte de începerea play-out-ului, este pe teren propriu, împotriva celor de la Academica Clinceni.

Rapid este a treia echipă de seniori din cariera de antrenor a lui Adrian Mutu, după FC Voluntari și FCU Craiova. Acesta a mai antrenat și echipa U21 a celor de la Al-Wahda și a fost selecționerul naționalei României U21.