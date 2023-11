Marius Lăcătuș i-a dat replica lui Mircea Rednic: ”Să intre în direct, dacă e bărbat”

Fostul mare internațional, în prezent analist TV, a comentat declarațiile date de Mircea Rednic după meciul cu FCU Craiova, în care a numit-o ”Craiovița” pe echipa lui Mihai Rotaru.

Lăcătuș a dat o declarație care l-a deranjat pe Mircea Rednic, iar antrenorul de la UTA Arad l-a atacat pe fostul său rival pe tema subiectului ”CSA Steaua - FCSB”.

Marius Lăcătuș, replică pentru Mircea Rednic: ”Să intre în direct”

După ce a văzut ce a zis Mircea Rednic, Lăcătuș l-a invitat pe fostul antrenor dinamovist la un dialog în direct.

”Eu nu vreau să intru într-o polemică cu Mircea Rednic. Eu am făcut o glumă, dacă e bărbat, să intre în direct, să vorbim. Nu știu dacă a văzut emisiunea sau dacă i s-a transmis ce am spus eu. Eu am făcut o glumă, dacă el nu a înțeles-o, e problema lui.

Pe mine, dacă mă deranjează cineva cu o declarație, pun mâna pe telefon și-l sun pe respectivul. Să nu creadă cumva că dacă a ieșit cu aceste declarații, eu voi sta cumințel și mă voi ascunde pe sub masă. Nu l-am jignit cu absolut nimic”, a spus Marius Lăcătuș, la Digi Sport.

Declarația dată de Mircea Rednic

"Și m-a deranjat și Marius Lăcătuș la o altă televiziune, care a declarat 'de aia i se spune cum i se spune'. Păi, stai, nu tu spui că CSA Steaua e Steaua? Tu nu ai jucat la CS Steaua? Și nimeni nu zice nimic, îl respectă. Eu știu ceea ce spui, dar...

Lăcătuș a spus că am băgat strâmbe între cele două Craiove. Nu am băgat strâmbe. Am spus că pentru mine echipa lui Mititelu e continuatoarea Științei. Iar după aia să ajungi să spui...

Bine, era și agitat un pic, moderatorul de acolo îl tot împungea. Nu mă așteptam de la Lăcătuș. Păi și el spune la fel, că Steaua lui Gigi nu e Steaua. La el, Steaua sunt ăia care s-au format acum cinci ani...

La mine toată lumea a sărit. Dar ați văzut că nu e chiar așa, să dansezi cum am dansat eu nu poți să fii strâmb", a spus Rednic, potrivit Fanatik.ro.