Le-a refuzat pe FCSB și Rapid și anunță război în Superligă: "E momentul nostru să câştigăm campionatul!"

Obiectivul atacantului în vârstă de 27 de ani este să aducă titlul de campion în Craiova, după o pauză de 34 de ani. În ciuda unui început de sezon promițător, echipa sa a obținut doar un punct în ultimele trei meciuri, însă Ivan rămâne optimist.

Andrei Ivan anunță război în Superligă: "E momentul nostru să câştigăm campionatul!"

"Ar trebui să fie momentul nostru, pentru că în fiecare an ne-am impus ceva, dar nu am putut rezolva nimic. Am avut un start foarte bun de campionat, trebuia să mai luăm nişte puncte cu echipele care sunt mai jos decât noi acum. Acesta a fost gândul meu mereu, dar, în acelaşi timp, mă bucură când echipele din campionatul nostru sunt interesate de mine" , a spus Ivan.

Deși interesul altor echipe din Superliga, precum FCSB și Rapid, l-a bucurat, el este hotărât să rămână la Craiova și să lupte pentru titlu.

Chiar și Gigi Becali, patronul FCSB, și-a exprimat dorința de a-l transfera pe Andrei Ivan, dar mutarea nu s-a concretizat din cauza opoziției staff-ului tehnic.

Gigi Becali l-a dorit pe Andrei Ivan

"Pe Andrei Ivan îl vreau, dar nu mă lasă restul oamenilor din staff, eu îl doresc, dar mi-au zis că nu", spunea Gigi Becali, la sfârșitul verii, la televiziunea Digi Sport.

Cu aproape 300 meciuri în prima ligă a României, Andrei Ivan se poate lăuda cu: