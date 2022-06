Laszlo Balint, contestat din prima zi de o legendă a Craiovei: „Ce a reușit? Reghecampf mai trebuia lăsat un sezon!” 

Cu toate că avea contract cu Universitatea Craiova până în 2023, Laurențiu Reghecampf (46 ani) a plecat de la clubul din Bănie cu un an mai devreme. Iar oltenii vor ataca noul sezon cu Laszlo Balint (43 ani) pe banca tehnică.

Însă, Radion Cămătaru (63 ani) nu este de părere că fostul antrenor al UTA-ei este cea mai bună variantă pentru Universitatea Craiova. Fostul atacant legendar din Bănie este de părere că Mihai Rotaru, împreună cu conducerea clubului, ar fi trebuit să-i mai acorde credit lui Reghecampf încă un sezon.

Cămătaru: „De vreo 7 ani tot jucăm fotbal și pierdem pe final obiectivele!”

„Nu sunt la curent, doar am auzit și eu aceste informații, știu că se vorbea de Mirel Rădoi. Totuși, e o diferență între Laurențiu Reghecampf și Laszlo Balint. Primul a avut performanțe. Domnul Balint ce a reușit? A promovat cu UTA și s-a salvat de la retrogradare cu arădenii. Sincer să fiu, m-a surprins și pe mine această decizie.

Eu sunt de părere că ar fi trebuit să mai fie lăsat un sezon la Craiova. El a venit pe parcurs, nu de la început. Mai trebuie și câțiva jucători pentru a ataca obiectivele pe care și le propun. Bineînțeles, mai ușor schimbi antrenorul decât mai mulți jucători.

Problema e că de vreo 7 ani am tot jucat fotbal și am pierdut pe final obiectivele. Am jucat o finală cu CFR Cluj pentru a fi campioni, dar am pierdut. Finalurile de sezon le-am tot ratat. Craiova a fost întotdeauna acolo sus, doar că a ratat obiectivele, în fiecare an, pe final. Poate să vină domnul Balint, plus jucătorii pe care îi mai aduce și vedem. Premise sunt, pentru că au jucători buni la echipă”, a declarat Radion Cămătaru pentru playsport.

Laurențiu Reghecampf a bifat 44 de meciuri pe banca tehnică a oltenilor, în care a înregistrat 25 de victorii, 7 rezultate de egalitate și 12 înfrângeri. Eșecul din semifinala Cupei României, cu Sepsi OSK, i-a făcut pe Mihai Rotaru și Sorin Cârțu să renunțe la serviciile tehnicianului, după cum a anunțat chiar președintele Universității Craiova.

„Pentru noi a fost o dezamăgire mare ratarea Cupei României. Eu am mai spus asta. Am spus exact ce am simțit în club, noi, craiovenii. A fost neașteptat.

Nouă ne-a dat mari speranțe când am ajuns în semifinale. Erau 4 echipe pentru Cupa României și nu ne-a convenit, a fost un disconfort maxim. Dar nu era neapărat numai asta”, a spus Sorin Cârțu, la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.