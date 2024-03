Jucătorii Universității Craiova au participat la o acțiune de plantat puieți de salcâm în comuna Apele Vii, din județul Dolj, la aproximativ 40 de kilometri de Craiova.

Jucătorii Universității Craiova au ieșit la plantat puieți

La acțiune au participat fotbaliștii Marian Danciu, Alexandru Cîmpanu, Juraj Badelj, Jalen Blesa, Laurențiu Popescu, Zvonimir Kozulj, Karlo Tomasec, Ștefan Bană și Raul Silva, dar și jucători de la echipele de juniori și cea de fete.

Alexandru Cîmpanu (23 de ani) spune că acțiunea din comuna Apele Vii a fost o premieră pentru el. Mijlocașul Universității Craiova a vorbit despre meciul cu Rapid, din weekend, dar și despre lupta la titlu.

"Am ajutat și eu cât am putut. L-am avut partener pe Laurențiu Popescu, am muncit amândoi, adică mai deloc (n.r - râde). A fost prima dată când am plecat. Nu am avut bunici la țară și nu prea am avut activități din acestea.

Mi-am pus o dorință, dar nu pot să o zic. E legat de fotbal, dar dacă zic nu se îndeplinește.

Sper din tot sufletul să câștigăm meciul cu Rapid. E un meci capital pentru noi și sper să rămânem sus. Așteptăm suporterii lângă noi, vrem să umplem "Vulcanul". Nu contează cine va marca, contează doar să câștigăm și să rămânem pe podium.

Cred că s-a relansat lupta la titlu, dar important e meciul cu Rapid. Trebuie să câștigăm și după vedem ce va fi. Important e să luăm meci cu meci, nu știu dacă putem recupera cele 7 puncte (n.r - față de FCSB). Cred că e foarte important să nu ne mai facem planuri ca în anii trecuți. Trebuie să luăm meci cu meci și vom vedea după unde ne clasăm", a spus Alexandru Cîmpanu.