După victoria din ultima etapă, 1-0 pe terenul lui Sepsi OSK (gol Florin Tănase în minutul 15), patronul lui FCSB, Gigi Becali, și-a declarat nemulțumirea față de portarul titular, Ștefan Târnovanu.

Asta deși goalkeeperul a avut o intervenție excelentă în minutul 23, după o lovitură de colț a gazdelor, când fostul jucător de la FCSB, Denis Haruț, a reluat puternic din opt metri, dar Ștefan Târnovanu a respins mingea peste bara transversală.

Gigi Becali vrea concurență pentru Ștefan Târnovanu



”Nu ai pumn? Nu poți să strângi degetele? Dă cu palma în minge... Dă cu pumnul, să sară mingea 25 de metri!

Mă gândesc câteodată că e fricos (n.r. - despre Ștefan Târnovanu). Ai 2 metri, cum să-ți fie frică? Să audă atacantul cum dai cu pumnul în minge, să nu mai vină data viitoare. Dacă ar avea puțină bărbăție, aș lua zeci de milioane pe el.

Da da.. îl vreau (n.r. - pe Lukas Zima, portarul ceh de la Petrolul Ploiești). Meme știe, vorbesc eu de portari. Îl luăm în iarnă. Ia să vezi pe Târnovanu de frică, apoi!”, a explicat Becali la Prima Sport.

Ștefan Târnovanu, declarația serii: "Habar n-am cum am scos mingea aia"



"Îmi era dor și aveam nevoie să nu primesc gol. În acest an am avut multe meciuri fără gol primit. Nu am câștigat de ceva timp, aveam nevoie de puncte ca să urcăm în clasament. Important e că am câștigat, celelalte echipe s-au încurcat.

Se întâmplă să ai perioade mai neinspirate. Dacă aș asculta ce zice lumea... Te afectează puțin, dar când ești criticat trebuie să demonstrezi că nu ești acel jucător slab. Când ești lăudat nu trebuie să ți se urce la cap. Am făcut un meci bun, dar trebuie să o țin tot așa.

Habar n-am cum am scos mingea aia, a venit foarte tare, habar n-am cum am scos-o. În Europa League am făcut un meci aproape perfect, în seara asta la fel, dar Sepsi ne-a pus multe probleme. Vom încerca să câștigăm cu PAOK, nu putem renunța dinainte să înceapă meciul", a declarat portarul Ștefan Târnovanu, după victoria de la Sfântu Gheorghe.