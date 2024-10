Clujenii au marcat de două ori în primul sfert de oră, prin Mohammed Kamara (10) şi Louis Munteanu (16). Poli Iaşi a redus din handicap prin Mihai Bordeianu (88 - penalty), după un henţ comis în careu de Louis Munteanu.

CFR Cluj a evoluat în inferioritate numerică din minutul 76, când Kamara a primit al doilea cartonaş galben. Pentru Kamara, care a marcat în premieră în Superligă, este a doua eliminare, după ce a văzut roşu şi în etapa a treia.

Clujenii veneau după a treia înfrângere pe teren propriu. Poli Iaşi era neînvinsă cu Emil Săndoi pe banca tehnică, în trei meciuri, două victorii şi un egal.

Ce a declarat Louis Munteanu după succesul cu Poli Iași

La finalul partidei, atacantul ardelenilor a fost întrebat ce notă își acordă pentru evoluțiile sale de până acum de la CFR Cluj, dar nu a vrut să ofere un răspuns.

"Suntem fericiţi că am reuşit să câştigăm din nou şi sper să o ţinem numai din victorii de acum. (n.r - ce notă ţi-ai dat?) Nu am de ce să îmi dau o notă acum, trebuie să o ţin aşa, să muncesc în continuare şi cu siguranţă o să am evoluţii şi mai bine. Mereu e loc de mai bine.

Trebuie să o țin tot așa și voi avea și mai multe reușite. Sunt fericit la Cluj și sper să marchez cât mai multe goluri, importantă e victoria, să fim în play-off și să ne batem la titlu. Când ești la un club așa mare, trebuie să câștigi fiecare meci. Știm că am greșit la meciul trecut, important e că ne-am revenit.

Eu vreau să fiu mai bun de la an la an, sper să marchez cât mai mult. Important e că echipa produce, eu trebuie să fiu acolo și să marchez mereu", a declarat Louis Munteanu.