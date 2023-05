Intervenție la miezul nopții după CFR - Farul: "Petrescu și-a băgat în copiii noștri. Un astfel de comportament nu are ce căuta în fotbal"

La finalul meciului a izbucnit un conflict între cele două tabere. Vizibil furios, Dan Petrescu a mers la jucătorii Farului și a părut să le reproșeze mai multe lucruri. Antrenorul lui CFR Cluj a fost aproape chiar și de un conflict fizic cu directorul sportiv al Farului, Zoltan Iașko, iar Andrei Burcă a intervenit și el și a primit cartonașul roșu, astfel că va rata barajul.

Mihai Rotaru, despre Dan Petrescu: "Un astfel de comportament nu are ce căuta în fotbal"

În meleul creat, Dan Petrescu i-a reproșat ceva și lui Gică Hagi. Antrenorul lui CFR Cluj i-a adresat mai multe cuvinte și a părut "să îi bată obrazul" fostului coleg, însă proaspătul campion al României a preferat doar să zâmbească și să plece din zonă.

Mihai Rotaru a fost dezamăgit de faptul că Universitatea Craiova nu a profitat de pasul greșit al lui CFR Cluj și a pierdut acasă împotriva lui Sepsi, 0-1. Oltenii au ratat șansa de a termina pe locul 3 și de a disputa barajul pentru Conference League contra rivalei locale FC U Craiova.

Patronul formației din Bănie a intervenit la Digisport după cele două meciuri și a ținut să comenteze și reacția nervoasă a lui Dan Petrescu. Rotaru spune că antrenorul lui CFR Cluj a avut un comportament similar și în sezonul trecut, la meciul direct cu Universitatea Craiova.

Cel mai probabil, Rotaru face referire la meciul CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-1, disputat pe 15 mai 2022, în urma căruia formația din Gruia și-a asigurat matematic al cincilea titlu consecutiv de campioană. La fel ca acum, Petrescu ar fi fost nemulțumit că adversara își apără corect șansele chiar și atunci când nu mai are o miză reală.

"E problema lor, dar, anul trecut, același antrenor și-a băgat în copiii noștri. A spus: 'Ce vă trebuia vouă, mă, un punct aici?'. Noi am venit să jucăm anul trecut, când au ieșit ei campioni. Din păcate, noi am pierdut atunci, dar Farul nu a pierdut. Cred că o astfel de abordare, un astfel de comportament nu are ce căuta în fotbal, iar asta cu copiii nu am înțeles-o niciodată. Poți să înjuri de mamă, de tată, de X, de Y, dar de copii nu poți să înjuri. El a făcut-o anul trecut împotriva noastră.

Eu, când am aflat ce s-a întâmplat anul trecut... dar se vede și pe buzele lui, când cade în genunchi. Primul lucru pe care îl face e să înjure adversarul. Anul ăsta nu știu ce s-a întâmplat. Problema e alta. În copii e o înjurătură care nu e uzuală în limbajul de zi cu zi. Noi avem un folclor în ceea ce privește înjurutările, cred că suntem pe locul 2 în Europa, dar pe asta nu am auzit-o și atunci îți pui un semn de întrebare", a spus Mihai Rotaru, la Digisport.

Ce a spus Cristi Balaj despre ieșirea nervoasă a lui Dan Petrescu

Cristi Balaj, președintele CFR-ului, a vorbit despre tot ce s-a întâmplat și a încercat să clarifice lucrurile, remarcând faptul că e convins că atât Dan Petrescu, cât și Zoltan Iasko regretă cuvintele jignitoare pe care și le-au adresat unul celuilalt.

„Sincer, am avut foarte multe ocazii în acest meci. Am avut o prezență constantă în suprafața de pedeapsă adversă. Ghinion. Am primit un prim gol care a venit de nicăieri.

Regret evenimentele care au avut loc la finalul meciului. Nu ne caracterizează și nu le încurajăm. Pe fond de nervi, stres, ratările care au fost pe parcursul jocului au dus la o oarecare exasperare. Și de aici au fost și acele evenimente, reproșuri, atitudine

În rest, clubul CFR Cluj felicită clubul Farul Constanța pentru că au câștigat în acest an campionatul. Apreciem evoluția lor. Faptul că azi au jucat cu cea mai bună echipă, ni se pare normal. Le urăm succes în competițiile europene.

Zoltan Iasko, văzându-l pe Dan Petrescu, probabil ar fi fost recomandat să nu fie pe teren în acel moment. Nu știu ce i-a spus, eram în tribună. Vezi un antrenor supărat, nervos, care a trăit diferit pe parcursul meciului față de cum a trăit Lasko în tribună. Probabil trebuia să evite să fie în preajma lui. Sunt convins că s-au adresat cuvinte pe care ambii le regretă. Îi respectăm mult prea mult să nu regretăm ce s-a întâmplat la finalul meciului.

Povesteau jucătorii că nu Burcă a adresat cuvintele jignitoare, ci un alt jucător.

Dan Petrescu nu se simte bine. L-ați văzut și la finalul jocului. Starea în care era... Nu prea are asemenea trăiri și meciul a avut o miză mare, intensă. În acest moment chiar nu se simte bine. Nu evită. Cu curaj și demnitate, știe să recunoască atunci când a greșit.

Ne bucurăm că avem posibilitatea în continuare să evoluăm la baraj cu FCU Craiova. Și felicităm și echipa Sepsi că și-au apărat cu onoare șansa, la fel cum au făcut-o și cei de la Farul. Farul a fost echipa mai bună și a meritat să câștige campionatul”, a spus Cristi Balaj după meci.

Clasament final play-off

1. Farul Constanța - 53p (calificare în turul 1 preliminar Champions League)

2. FCSB - 46p (calificare în turul 2 preliminar Conference League)

3. CFR Cluj - 42p (va juca finala barajului pentru Conference League cu FC U Craiova)

4. Universitatea Craiova - 40p

5. Rapid - 38p

6. Sepsi - 29p (calificare în turul 2 preliminar din Conference League din postura de câștigătoare a Cupei României)