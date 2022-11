Gigi Becali „dă din casă” după plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB: „Ce vină am eu că ți-a sărit vestiarul în cap?”

Eșecul cu U Cluj, 1-2, din etapa a 16-a, i-a fost fatal lui Nicolae Dică (42 ani). Antrenorul a demisionat de la vicecampioana României, la doar 10 ore după ce Gigi Becali (64 ani) și-a manifestat nemulțumirile față de jocul roș-albaștrilor.

Gigi Becali, noi mărturisiri din vestiarul FCSB-ului

În aceeași zi, Nicolae Dică a enunțat că i-a adus 20 de milioane de euro lui Gigi Becali (64 ani), în cele două mandate la FCSB, din calificările în grupele europene. Fapt pe care omul de afaceri nu l-a negat, dar a ținut să menționeze să-i amintească fostului său colaborator că, în utlimul timp, atmosfera în cadrul echipei nu era bună.

„Așa este tată, Dică are dreptate. Nu vă minte cu nimic. Mi-a adus atâția bani în cont, dar Nicule, tată, ce vină am eu că începuseră ăia în vesitar să îți sară în cap?

Nu crezi că începusei să ai și o problemă în vestiar? Lasă pe la antrenamente, unde mai comentează unul sau altul, eu mă refer la alte lucruri. Nici cu Dawa nu a fost în regulă ce s-a întâmplat după meci, la Cluj. De data asta tu ai avut mână liberă de la mine, iar ce îmi ziceai tu, nu am fost eu de acord? Ai văzut Croitoru la Mititelu? Când a văzut omul că e depășit de situție a ridicat mâna”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Declarațiile lui Nicolae Dică, după plecarea de la FCSB

„Patronul a ridicat-o la fel. Vrea bani. Am adus bani? Cu mine la echipă, titlu mare: 20 de milioane! Simţeam că nu mai sunt ok acolo. Puteţi pune titlul: Nicolae Dică, un an şi opt luni la Steaua (n.r. - FCSB), 20 de milioane de euro, primăvara europeană în primul mandat, 14 milioane, acum şase milioane acum în al doilea mandat.

Dică, 20 de milioane. Cu Nicolae Dică cred că aţi câştigat bani, atunci nu sunt aşa de slab. N-am simţit acelaşi lucru pe care l-am simţit la început şi de aia am plecat. Rămâne pentru mine. Nu-mi place să merg într-un loc şi după să dau în persoane”, a declarat Dică, pentru Orange Sport.

