Gigi Becali o înțeapă pe Rapid: "Șumudică așa a spus, eu comentez ce zic ei"

După victoria de pe Cluj Arena, Gigi Becali a numit-o pe FCSB "o echipă mare", având în vedere că a reușit să facă față numeroaselor probleme de lot. Finanțatorul campionei a exclus-o din lupta la titlu pe Universitatea Cluj și a susținut că Universitatea Craiova și CFR Cluj rămân cele mai importante contracandidate.

Gigi Becali: "Rapid să intre în play-off și după aia. Șumudică a spus că nu se bat la titlu"



În ceea ce o privește pe Rapid, care a legat patru meciuri consecutive fără eșec în campionat, Becali spune că giuleștenii trebuie să își asigure mai întâi calificarea în play-off.



"Rapid? Eu nu mă bag să zic, vreau să comentez ce zic ei. Șumudică a spus că anul ăsta nu se bat la titlu, că vor podiumul și la anul se bat la titlu. Dacă ei spun așa înseamnă că ei știu mai bine echipa lor decât mine.



De când am intrat eu în fotbal, eu am spus că vreau campionatul și Cupa României. Am zis eu vreodată podium sau play-off? Eu zic campionatul! Lasă să se bată ei la play-off, la podium și să iau eu campionatul.



Rapid nu e chiar aproape de noi. Rapid să intre în play-off și după aia. Ei au 23 de puncte, noi avem 24 și joc în minus", a spus Gigi Becali, la GSP Live, după U Cluj - FCSB 1-2.

