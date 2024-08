La finalul stagiunii precedente, Denis Alibec s-a despărțit de Muaither SC, clubul qatarez la care a fost legitimat din august 2023. Atacantul a revenit la Farul Constanța la începutul lui august și a bifat deja prima apariție în echipamentul formației dirijate de Gică Hagi (27 de minute vs. FC Hermannstadt, 3-2).

Gigi Becali l-a chemat pe Alibec la FCSB: răspunsul fotbalistului

Denis Alibec a mărturisit că, înainte să semneze cu Farul, Gigi Becali l-a chemat la FCSB pentru a ajuta gruparea roș-albastră în depășirea preliminariilor UEFA Champions League.

Între timp, FCSB a fost eliminată din turul 3 UCL și joacă acum în play-off-ul preliminar Europa League

Atacantul a ținut să puncteze însă că a fost nevoit să refuze oferta pregătită de Gigi Becali, din cauza evenimentelor nefericite petrecute în ultima sa escapadă la FCSB.

”Da, am vorbit cu domnul Becali. Mi-a spus: 'Haide, tată, să intrăm în grupele Champions League'. Vă daţi seama că Steaua (n.r. FCSB) mi-a rămas în inimă, dar nu pot să merg unde am avut probleme.

Nu am fost lăsat să plec atunci şi asta mi-a rămas în cap, pentru că puteam să ajung în Champions League. Chiar dacă nu am o ură faţă de Steaua (n.r. FCSB), atunci am plecat cu probleme, iar asta m-a marcat puţin”, a spus Denis Alibec, potrivit OrangeSport.

Alibec a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Farul, Muaither, Kayserispor, Atromitos, CFR Cluj, Astra Giurgiu, FCSB, Inter, Bologna și Mechelen + echipele juvenile ale celor de la Inter.

