Gigi Becali încă n-a plătit banii pentru Marius Ștefănescu! Dioszegi a făcut scandal: "Chiar nu mă așteptam să facă așa ceva!"

Gigi Becali nu a plătit încă suma de transfer convenită pentru jucătorul Marius Ștefănescu, potrivit declarațiilor făcute de Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi.

Finanțatorul a dezvăluit că, deși s-a ajuns la un acord pentru suma de 1,31 milioane de euro plus TVA, clubul FCSB nu a respectat termenul stabilit pentru efectuarea plăților. Dioszegi a menționat că Sepsi a emis factura pe 1 iulie, iar plata ar fi trebuit să fie făcută până pe 10 iulie. Totuși, plățile au fost amânate în repetate rânduri de către FCSB, iar până în prezent, Sepsi nu a primit nicio sumă din partea clubului bucureștean.

„Marius a marcat deja pentru FCSB și sunt convins că el va juca din ce în ce mai bine. Vă spuneam că oricare fotbalist nou necesită un timp pentru adaptare. Problema principală legată de Ștefănescu să știți că e alta.

Povestea sau firul evenimentelor este așa: am bătut palma pentru 1.310.000 de euro plus TVA, din care 300.000 de euro se vor duce la un club de juniori din Cluj. Noi am făcut factura pe 1 iulie, așa cum conveniserăm cu domnii Becali și Argăseală. Pe 10 iulie ne-au promis că banii vor intra în cont. Nu au intrat. Pe 9 iulie, domnul Argăseală ne-a rugat să mai așteptăm o săptămână. Am fost de acord. După acea săptămână, ne-a sunat iar pe la mijlocul lunii iulie și ne-a spus ”așteptăm banii pe Florinel Coman, vă rugăm să ne așteptați până spre finalul lunii iulie”. Am înțeles situația, uneori sunt probleme cu banii, se poate întâmpla.

Pe 2 august am sunat noi și domnul Argăseală nu ne-a mai răspuns. A fost un semn de întrebare. A vorbit Hadnagy prin mesaje cu domnul Becali, am reușit și eu să discut cu dumnealui și ne-a promis că ne transferă 500.000 de euro până vinerea care a trecut. Iar în săptămâna aceasta, încă 500.000 de euro. Nu ni s-a spus clar când primim toți banii. Domnul Becali ne-a garantat sumele pe care vi le-am spus, urmând ca restul banilor plus TVA să fie virați cât mai curând. Sau așa credeam noi, că îi vom primi în curând.

Azi e luni și nu am încasat niciun ban. Se tot vorbește că am dat lovitura cu Ștefănescu, dar vă spun clar că nu am încasat niciun leu. Clubul Sepsi trebuie să achite acum din contul propriu TVA care este cam 270.000 de euro”, a spus Laszlo Dioszegi, conform Fanatik.