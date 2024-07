Gigi Becali amenință FRF cu judecata! Patronul FCSB, furios: "S-au implicat în activitatea mea economică"

Patronul FCSB nu vrea ca FRF și Liga să-i impună o astfel de regulă, ci vrea să folosească jucători tineri din proprie inițiativă.

Mai mult, Becali amenință că dacă nu va reuși să se califice în Liga Campionilor atunci va da în judecață FRF și va cere despăgubiri egale cu diferența de bani pe care ar fi primit-o de la UEFA dacă echipa sa ajungea în grupele UCL.

"Ei au spus că FCSB are jucător U21, că ar fi inechitate, dar eu dacă nu mă calific în Liga Campionilor îi dau în judecată şi cer diferenţa de bani, că s-au implicat ei şi nu m-au lăsat. Probabil mă dă pe mine în judecată Băluţă, nu-i convine că e rezervă şi atunci poate mă dă Băluţă în judecată şi pun garanaţia pe federaţie.

Becali nu acceptă ca FRF să-i impună regula U21

<<Eu sunt jucător valoros, dar nu te bag că FRF nu mă lasă>> Da-mi tu diferenţa de bani acum că te implici în jocul meu, în activitatea mea economică, mă obligi să joc cu U21 şi nu pot forma echipa şi să stabilesc primul 11. Când s-a introdus regula am văzut care e treaba, că e o chestiune economică din partea mea.

Mereu am spus că nu e în regulă şi acum caut să mă judec cu ei, dar eu sunt avantajat. Îl am pe Musi, care e numărul 1 în România la U21 şi îl mai am şi pe Tavi, doar că în Liga Campionilor trebuie să fomez echipa, iar din cauza lor nu mă lasă să formez echipa.

Dacă nu mă calific, ei sunt vinovaţii, s-au implicat în activitatea mea economică. Da, proces şi cer diferenţa până la limita sumei de calificare în Champions League", a spus Gigi Becali la Primasport.

FCSB - Maccabi Tel Aviv, primul meci din turul doi preliminar al Ligii Campionilor va avea loc marți, 23 iulie, pe Stadionul Steaua.

În prima manșă, FCSB a trecut cu scorul de 11-1 la general de Virtus din San Marino.